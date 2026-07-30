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बच्ची से रेप के बाद हत्या करने वाला सिपाही गिरफ्तार, बर्खास्तगी के साथ NSA भी लगेगा

By sandeep
हिन्दुस्तान, वरिष्ठ सावंददाता, गोरखपुर
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गोरखपुर में जिला अस्पताल से बच्ची को अगवा कर हत्या करने वाले यूपी पुलिस के सिपाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को बर्खास्त करने के साथ NSA लगाने की कार्रवाई की जा रही है। सीसीटीवी में बच्ची के ले जाता हुआ दिखा था।

Constable accused of raping and murdering a girl in Gorakhpur arrested
गोरखपुर में बच्ची से रेप के बाद हत्या का आरोपी सिपाही गिरफ्तार

गोरखपुर जिला अस्पताल से पुलिस की वर्दी पहनकर 10 वर्षीय बच्ची का अपहरण कर सिपाही अभिषेक यादव ने दुष्कर्म कर हत्या कर दी। गुरुवार सुबह चिवटहा पुल से नीचे से शव बरामद किया। पुलिस ने आरोपी सिपाही अभिषेक यादव को गिरफ्तार कर लिया। वह घटना से इनकार कर रहा, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से शव बरामद किया गया। एसएसपी ने आरोपी सिपाही को बर्खास्त करने की रिपोर्ट भेज दी है। आरोपी पर एनएसए भी लगाया जाएगा। आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के गोपालगंज निवासी बच्ची के पिता ने कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि वह पिछले चार वर्षों से परिवार के साथ गोरखपुर में रहकर ई-रिक्शा चलाते हैं। 27 जुलाई को उनकी बड़ी बेटी की तबीयत खराब होने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

सिपाही ने बच्ची की रेप के बाद हत्या की थी

मंगलवार रात करीब साढ़े आठ बजे उनकी 10 वर्षीय बेटी अस्पताल में खाना लेकर पहुंची थी। बहन को खाना खिलाने के बाद वह रात करीब नौ बजे घर के लिए निकली, लेकिन घर नहीं पहुंची। परिजनों ने अस्पताल परिसर और आसपास काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद कोतवाली थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया गया। जांच के दौरान अस्पताल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में पुलिस की वर्दी पहने एक युवक बच्ची को बाइक से ले जाता दिखाई दिया।

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बर्खास्तगी के साथ NSA लगाया जाएगा

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी की पहचान सिपाही अभिषेक यादव के रूप में की। गुरुवार सुबह बच्ची का शव बरामद होने के बाद मामले में हत्या की धाराएं भी बढ़ा दी गईं। पुलिस ने आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ कर हत्या के कारण और वारदात की पूरी परिस्थितियों का पता लगाया जा रहा। एसएसपी डॉ कौस्तुभ ने बताया कि बच्ची को दुर्भावना से अगवा किया गया। आरोपी सिपाही गाजीपुर निवासी अभिषेक यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसपर एनएसए भी लगाया जाएगा। बर्खास्त करने की रिपोर्ट भेजी गई है।

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सीसीटीवी में दिखा था आरोपी सिपाही

आपको बता दें अस्पताल के CCTV खंगाले तो लड़की की बात सच निकली। फुटेज में लड़की हॉस्पिटल से बाहर पैदल जाती दिखी। उसके पीछे वर्दी पहनकर आरोपी बाइक से आता दिखा। पास पहुंचकर रुक गया। कुछ देर बात की। फिर लड़की बाइक पर बैठ गई। जानकारी के मुताबिक सिपाही अभिषेक यादव गोरखपुर में डायल-112 में तैनात है। जनवरी, 2025 में उसने बंगाल की एक महिला से छेड़छाड़ की थी। इस मामले में उसे निलंबित किया गया था। जेल भी भेजा गया था। सितंबर 2025 में उसकी बहाली हुई थी। अभिषेक 2018 बैच का सिपाही है। उसकी 7 साल की एक बेटी है।

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