सादे कपड़ों में दबिश देने गए सिपाही और दारोगा को अर्धनग्न कर पीटा, SSP ने दोनों को सस्पेंड किया

सादे कपड़ों में दबिश देने गए सिपाही और दारोगा को अर्धनग्न कर पीटा, SSP ने दोनों को सस्पेंड किया

संक्षेप:

मेरठ में दबिश के दौरान पुलिस पर हमले के मामले में एसएसपी ने दारोगा और सिपाही को सस्पेंड कर दिया है। दोनों बिना वर्दी दबिश देने पहुंचे थे। वहीं, विभागीय जांच का आदेश दिया है। वहीं, गांव के अंदर पुलिस चौकी बनाने का आदेश दिया है। गांव के 40 अपराधी चिह्नित किए हैं।

Dec 26, 2025 01:07 pm ISTPawan Kumar Sharma प्रमुख संवाददाता, मेरठ
यूपी के मेरठ जिले के सठला गांव में दबिश के दौरान पुलिस पर हमले के मामले में एसएसपी ने दारोगा और सिपाही को सस्पेंड कर दिया है। दोनों बिना वर्दी दबिश देने पहुंचे थे। विभागीय जांच का आदेश दिया है। गुरुवार को एसएसपी और एसपी देहात सठला पहुंचे। गांव में एक प्लाटून पीएसी तैनात कर दी गई है। ड्रोन से निगरानी की और फ्लैग मार्च निकाला। गांव के अंदर पुलिस चौकी बनाने का आदेश दिया है। गांव के 40 अपराधी चिह्नित किए हैं, जिनमें से 11 की हिस्ट्रीशीट खोलने का आदेश दिया है।

पुलिस पर हमले की घटना में तीन आरोपियों को जेल भेजा गया था, बाकी की तलाश में दबिश दी जा रही है। गांव में एक प्लाटून पीएसी तैनात कर दी है। गुरुवार को ड्रोन से गांव के निगरानी की गई। पीएसी के साथ पुलिस फोर्स ने फ्लैग मार्च किया। अगले आदेश तक पीएसी गांव में तैनात रहेगी। एसएसपी ने लापरवाही बरतने वाले दरोगा सौरभ और सिपाही सुनील को सस्पेंड कर दिया है। आरोप है दोनों सादे कपड़ों में दबिश देने पहुंचे थे।

सठला बवाल में दारोगा-सिपाही सस्पेंड, छावनी में बदला गांव

इस मामले में डॉ विपिन ताडा ने कहा है कि दारोगा सौरभ कुमार और सिपाही सुनील को सस्पेंड किया है। सठला में पुलिस चौकी बनाने के लिए जगह तलाशी जा रही है। गांव के 11 अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोलने का आदेश दिया है, अगले आदेश तक पीएसी गांव में तैनात रहेगी।

सठला में बनेगी पुलिस चौकी

एसएसपी ने बताया फिलहाल पुलिस चौकी सठला के बराबर वाले गांव में बनी थी। पुलिस चौकी को गांव में शिफ्ट कराया जाएगा, प्रशासनिक अधिकारियों ने सर्वे कर लिया है। चौकी पर दरोगा सुमित तोमर की तैनाती की है। मवाना थाने में अतिरिक्त अपराध निरीक्षक जितेंद्र सिंह की भी तैनाती की है।

लोगों ने पुलिसकर्मियों के कपड़े फाड़ डाला

मवाना के सठला में दबिश डालने गई पुलिस टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान पुलिसकर्मियों को खूब पीटा गया और कपड़े तक फाड़ दिए। इस दौरान सिपाही को अर्द्धनग्न करके मारा गया और वीडियो बनाई गई। वायरल वीडियो में एक अवैध पिस्टल भी दिखाई जा रही है। इस घटना के संबंधित चार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दो पक्ष में लेनदेन के विवाद की सूचना पर पुलिस पहुंची थी और इसी दौरान पुलिस पर हमला किया गया। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

इस दौरान पुलिस से हाथापाई करते हुए कपड़े तक फाड़ दिए। कुछ पुलिसकर्मियों ने मौके से भागकर जान बचाई, जबकि एक सिपाही सुनील को आरोपियों ने दबोच लिया। सुनील को अर्द्धनग्न करके पीटा गया और वीडियो बनाई गई। इस दौरान वीडियो में एक अवैध पिस्टल भी दिखाई जा रही है। वीडियो में बिना नंबर की सफेद रंग की किया-सोनेट कार भी दिखाई दे रही है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
