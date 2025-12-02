4 KG सोना लूट में बर्खास्त हुआ था सिपाही आलोक, फिर बाहुबली पूर्व सांसद की शह पर बढ़ी दबंगई

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsConstable Alok was dismissed for robbing 4 kg of gold, his bullying increased at instigation of powerful former MP
प्रतिबंधित सिरप प्रकरण में आरोपी बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की नौकरी चार किलो सोना लूट केस में गई थी। जांच में इनकी संलिप्तता मिलने पर आलोक सिंह और सुशील पचौरी को तब बर्खास्त कर दिया गया था।

Tue, 2 Dec 2025 10:58 PMDeep Pandey लखनऊ, विधि सिंह
प्रतिबंधित सिरप प्रकरण में आरोपी बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह लखनऊ में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वर्ष 2006 में प्रयागराज के एक व्यापारी से चार किलो सोना लूटने के मामले में तत्कालीन एसओजी टीम के सिपाही आलोक सिंह और सुशील पचौरी समेत पांच पुलिसकर्मियों का नाम सामने आया था। जांच में इनकी संलिप्तता मिलने पर आलोक सिंह और सुशील पचौरी को तब बर्खास्त कर दिया गया था। इन लोगों को जेल भी जाना पड़ गया था। इसके बाद आलोक सिंह को वर्ष 2022 में कोर्ट के आदेश पर बहाल कर दिया गया था। फिर बाहुबली पूर्व सांसद की शह पर दबंगई बढ़ती गई।

पुलिस अधिकारी ही बताते हैं कि दोबारा पुलिस की नौकरी मिलने पर भी उसका रवैया नहीं बदला। वह पूर्वांचल के बाहुबली पूर्व सांसद के साथ हो लिया। उसका नाम कई घटनाओं मे आने लगा। इस बीच उसने अपना तबादला पहले यूपी पॉवर कारपोरेशन में करवाया, फिर तैनाती लखनऊ पुलिस लाइन में हो गई। यहां आरआई के डयूटी लगाने पर भी वह कहीं नहीं जाता था। इसके बाद उसका नाम नाका में हुई एक लूट में आया। इस आरोप पर उसे लाइन हाजिर कर दिया गया था। आलोक और उसके साथ सोना लूट काण्ड में बर्खास्त अन्य सिपाहियों के साथ साठगांठ कई बार सामने आई। गाड़ियों के स्क्रैप कारोबार में एक और बर्खास्त सिपाही की भूमिका चार साल पहले तत्कालीन आईपीएस अधिकारी प्राची सिंह ने पकड़ी थी। लेकिन बाद में यह जांच अधूरी रह गई थी।

सोना लूट कांड में आलोक के साथ इनका नाम था

वर्ष 2006 में सोना लूट कांड में तत्कालीन एसआई संतोष सिंह, बृजनाथ यादव, एसओजी के सिपाही आलोक सिंह,सुशील पचौरी, संतोष तिवारी, नीरज गुप्ता और सुभाष का नाम आया था।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
