4 KG सोना लूट में बर्खास्त हुआ था सिपाही आलोक, फिर बाहुबली पूर्व सांसद की शह पर बढ़ी दबंगई

संक्षेप: प्रतिबंधित सिरप प्रकरण में आरोपी बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की नौकरी चार किलो सोना लूट केस में गई थी। जांच में इनकी संलिप्तता मिलने पर आलोक सिंह और सुशील पचौरी को तब बर्खास्त कर दिया गया था।

प्रतिबंधित सिरप प्रकरण में आरोपी बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह लखनऊ में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वर्ष 2006 में प्रयागराज के एक व्यापारी से चार किलो सोना लूटने के मामले में तत्कालीन एसओजी टीम के सिपाही आलोक सिंह और सुशील पचौरी समेत पांच पुलिसकर्मियों का नाम सामने आया था। जांच में इनकी संलिप्तता मिलने पर आलोक सिंह और सुशील पचौरी को तब बर्खास्त कर दिया गया था। इन लोगों को जेल भी जाना पड़ गया था। इसके बाद आलोक सिंह को वर्ष 2022 में कोर्ट के आदेश पर बहाल कर दिया गया था। फिर बाहुबली पूर्व सांसद की शह पर दबंगई बढ़ती गई।

पुलिस अधिकारी ही बताते हैं कि दोबारा पुलिस की नौकरी मिलने पर भी उसका रवैया नहीं बदला। वह पूर्वांचल के बाहुबली पूर्व सांसद के साथ हो लिया। उसका नाम कई घटनाओं मे आने लगा। इस बीच उसने अपना तबादला पहले यूपी पॉवर कारपोरेशन में करवाया, फिर तैनाती लखनऊ पुलिस लाइन में हो गई। यहां आरआई के डयूटी लगाने पर भी वह कहीं नहीं जाता था। इसके बाद उसका नाम नाका में हुई एक लूट में आया। इस आरोप पर उसे लाइन हाजिर कर दिया गया था। आलोक और उसके साथ सोना लूट काण्ड में बर्खास्त अन्य सिपाहियों के साथ साठगांठ कई बार सामने आई। गाड़ियों के स्क्रैप कारोबार में एक और बर्खास्त सिपाही की भूमिका चार साल पहले तत्कालीन आईपीएस अधिकारी प्राची सिंह ने पकड़ी थी। लेकिन बाद में यह जांच अधूरी रह गई थी।

सोना लूट कांड में आलोक के साथ इनका नाम था