प्रेमिका के मंगेतर को फंसाने के लिए रची साजिश, जौनपुर कोर्ट को बम से उड़ाने की दी धमकी, गिरफ्तार

लखनऊ की आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने प्रेमिका व उसके मंगेतर को फंसाने के इरादे से जौनपुर कोर्ट परिसर व पुलिस लाइन गेट को बम से उड़ाने की धमकी भरी ईमेल भेजने वाले विशाल रंजन को रविवार को आजमगढ़ से गिरफ्तार किया है। वह आजमगढ़ के हड़हा बाबा नरौली में किराये के कमरे में रह रहा था। एटीएस ने विशाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से पांच मोबाइल फोन, एक लैपटाप, दो मेमोरी कार्ड व चार सिम बरामद हुए हैं।

एटीएस के अनुसार, आरोपित ने पीपीएन का पेड वर्जन प्रयोग कर अलग-अलग लोगों से वाइफाई कनेक्शन लेकर धमकी भरी ईमेल भेजने का षड्संत्र रखा था ताकि पुलिस उस तक न पहुंच सके। आरोपित ने 17 फरवरी को जौनपुर के जिला जज की सरकारी ईमेल आईडी पर पांच ईमेल भेजी थीं। जांच में सामने आया कि सभी मेल अलग-अलग आइडी, जो भिन्न नामों से लिए गए मोबाइल नंबरों से इंटरनेट प्रयोग कर भेजी गई थीं।

आरोपित ने वीपीएन के पेड वर्जन का प्रयोग कर आईपी प्राक्सी कर प्रोटान मेल पर ही मेल आईडी बनाकर जौनपुर न्यायालय परिसर व जौनपुर पुलिस लाईन गेट को उड़ाने की धमकी दी थी। मेल में कुछ मोबाइल नंबर अंकित करते हुए मुख्यमंत्री से एक लाख रुपये भिजवाने की धमकी दी थी। मामले में जौनपुर के थाना लाइन बाजार में मुकदमा दर्ज कराया गया था। ईमेल की जांच एटीएस को सौंपी गई थी।

एटीएस ने जुटाए पुख्ता इलेक्ट्रानिक साक्ष्य एटीएस के अनुसार आरोपित ने जिस ईमेल आईडी से धमकी दी थी, उन नामों से तथा अन्य अलग-अलग नामों से प्रोटान मेल, जीमेल, आउट लुक की लगभग 50 ईमेल आईडी मिलीं। मोबाइल व लैपटाप की पड़ताल में अलग-अलग नामों से लगभग 20 फेसबुक आईडी भी मिलीं। आरोपित ने सोशल मीडिया से महिलाओं की तस्वीरें डाउनलोड कर अश्लील कंटेट भी तैयार किया था। आजमगढ़ रोडवेज को बम से उड़ाने की धमकी का मैसेज भी तैयार किया था, जिसमें जौनपुर कोर्ट को उड़ाने की धमकी देने वाले ईमेल में दर्ज मोबाइल नंबरों को ही लिख रखा था। उसने धमकी भरी दूसरी ईमेल परिवहन निगम की ईमेल आईडी पर भेजने की योजना बनाई थी।