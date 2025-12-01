Hindustan Hindi News
यूपी में चंद्रचूड़ की हवेली बेचने का षड़यंत्र, मां के साथ एसएसपी से मिलने पहुंचे अभिनेता

यूपी में चंद्रचूड़ की हवेली बेचने का षड़यंत्र, मां के साथ एसएसपी से मिलने पहुंचे अभिनेता

संक्षेप:

अलीगढ़ में फिल्म अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह की जलालपुर स्थित हवेली को कब्जाने व बेचने का षड्यंत्र रचा गया है। अपनी आगामी फिल्म बयान के प्रमोशन के लिए आए चंद्रचूड़ ने सोमवार को हवेली पर मीडिया से बातचीत में कहा कि मुझे बहुत रंज है कि मेरे माता-पिता ने बहुत अन्याय सहा है।

Mon, 1 Dec 2025 09:07 PMDinesh Rathour अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता
यूपी के अलीगढ़ में फिल्म अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह की जलालपुर स्थित हवेली को कब्जाने व बेचने का षड्यंत्र रचा गया है। अपनी आगामी फिल्म बयान के प्रमोशन के लिए आए चंद्रचूड़ ने सोमवार को हवेली पर मीडिया से बातचीत में कहा कि मुझे बहुत रंज है कि मेरे माता-पिता ने बहुत अन्याय सहा है। अवैध तरीके से हमारी जमीन-जायदात बेची जा रही है या बेचने की तैयारी है। मैं अन्याय रोकने के लिए आया हूं। अब हम चुप नहीं रहने वाले हैं। कानूनी तरीके लड़ाई लड़ेंगे। इस संबंध में उन्होंने एसएसपी से मिलकर प्रार्थना पत्र भी दिया।

अभिनेता होने के साथ चंद्रचूड़ सिंह प्रतिष्ठित परिवार से नाता है। उनके पिता बलदेव सिंह शहर से विधायक रहे थे, जबकि उनकी मां कृष्णा कुमारी देवी के पिता ओडिशा के महाराजा थे। वे मुंबई में रहते हैं। यहां रोरावर क्षेत्र के जलालपुर इलाके में द हवेली जलालपुर एस्टेट-1885 (कल्याण भवन) नाम से उनकी कोठी है। चंद्रचूड़ अपनी मां, दोनों भाईयों के साथ सोमवार सुबह एसएसपी कार्यालय पहुंचे। यहां एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उनकी विधवा चाची व अन्य जमीन बेचने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इसके बाद देर शाम उन्होंने हवेली पर ही प्रेसवार्ता आयोजित की। इसमें कहा कि मेरा बचपन अलीगढ़ में बीता है। इस कोठी से खेलकूद के साथ तमाम यादें जुड़ी हुई हैं। मेरे पिता ने काफी अन्याय सहा है। हमें कभी इस घर में रहने नहीं दिया गया। लेकिन, अब किसी को अन्याय नहीं करने देंगे। इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। अब अलीगढ़ में लगातार आता रहूंगा।

जो हकदार हों, उनको हक मिले, न्याय हो

चंद्रचूड़ के पिता कैप्टन बलदेव सिंह तीन भाई थे। बलदेव सिंह सबसे बड़े थे। उनसे छोटे पुण्य प्रताप सिंह के बच्चे मुंबई व विदेश में रहते हैं। जबकि छोटे गंगा सिंह का कुछ दिन पहले ही निधन हुआ है। 11 नवंबर को त्रयोदशी संस्कार हुआ था। उनके बच्चे स्वीडन में रहते हैं। शुरुआत में पूरा परिवार साथ रहता था। दूसरी पीढ़ी में चंद्रचूड़ सिंह सबसे बड़े हैं। दो भाई हैं। सबसे छोटे अभिमन्यु सिंह फिल्म निर्माता हैं। चंद्रचूड़ ने कहा कि एक समय था, जब पूरा परिवार साथ में रहता था। फिर सब लोग बाहर शिफ्ट हो गए। बाद में चाचा गंगा सिंह यहां रहते थे। उनके निधन के बाद कन्फ्यूजन चल रहा है। लेकिन, मेरे पिता के साथ इतना अन्याय हुआ कि उन्हें यहां आने में झिझक होती थी। ये किसी एक की बात नहीं है। पूरी पीढ़ी की बात है। हवेली पर जो भी हकदार हैं, उन्हें हक मिलना चाहिए। सबसे पहले अपने घर में न्याय हो।

मारपीट कर बाहर निकालने के प्रयास का आरोप

दोपहर करीब एक बजे दूसरे पक्ष से चंद्रचूड़ की चाची एसएसपी कार्यालय पहुंचीं। उन्होंने चंद्रचूड़ के भाई व अन्य के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया। कहा कि जमीन पर उनका हक है। लेकिन, मारपीट करके उन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। एसएसपी नीरज कुमार जादौन बताया, अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह अपने परिवार के साथ आए थे। उन्होंने विधवा चाची व अन्य पर जमीन कब्जाने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाते हुए शिकायत दी है। उधर, दूसरे पक्ष से उनकी चाची ने प्रार्थना पत्र दिया। इसमें आरोप है कि चंद्रचूड़ के भाई मारपीट करके उन्हें प्रापर्टी से बाहर निकालना चाहते हैं। प्रकरण की जांच सीओ प्रथम को दी गई है।

