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दलितों को गुमराह करने की साजिश; BSP हिंसा की राजनीति नहीं करती; मायावती ने किसे सुनाया?

By sandeep
लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए हिंसक प्रदर्शन, सड़क जाम या तोड़फोड़ की राजनीति नहीं करती। उन्होंने विपक्ष पर बहुजन समाज को गुमराह करने का आरोप लगाया और युवाओं से मुकदमों व हिंसक आंदोलनों से दूर रहने की अपील की।

दलितों को गुमराह करने की साजिश; BSP हिंसा की राजनीति नहीं करती; मायावती ने किसे सुनाया?

यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर विपक्षी दलों और कुछ संगठनों पर निशाना साधा। उन्होंने साफ किया कि बसपा राजनीतिक लाभ के लिए धरना-प्रदर्शन, सड़क जाम, तोड़फोड़ या किसी भी तरह की हिंसक गतिविधियों में विश्वास नहीं रखती। मायावती ने कहा कि बसपा देश की एकमात्र सच्ची अंबेडकरवादी पार्टी है, जो ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ के सिद्धांत पर कार्य करती है।

विरोधी दलों के हथकंड़ों से सावधान रहें- मायावती

उन्होंने कहा कि पार्टी का उद्देश्य गरीबों, मजदूरों, शोषितों, पीड़ितों और उपेक्षित वर्गों के हितों की रक्षा करना है। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में उनके चार कार्यकाल के दौरान कानून व्यवस्था बेहतर रही और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया गया। यही बसपा की सबसे बड़ी पहचान है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, विरोधी दलों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। उनके अनुसार विपक्ष तमाम हथकंडों का इस्तेमाल कर कुछ स्वार्थी दलित संगठनों और राजनीतिक दलों के माध्यम से बहुजन समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि बसपा छल-कपट की राजनीति नहीं करती और न ही राजनीतिक स्वार्थ के लिए "गिरगिट की तरह रंग बदलती है" या "मगरमच्छ के आंसू बहाती है"।

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बसपा के आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश

बीएसपी चीफ ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल गुलाम मानसिकता वाले लोगों के जरिए बसपा के आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने समाज के लोगों, खासकर युवाओं से सतर्क रहने की अपील की। उन्होने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि वे नहीं चाहतीं कि समाज के गरीब, मजदूर और बेरोजगार नौजवान प्रदर्शनों के दौरान सरकारी उत्पीड़न या मुकदमों का शिकार बनें। अगर युवा वर्ग मुकदमों और जेल के चक्कर में उलझ जाएगा, तो उनका भविष्य हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। अगर परिवार का मुखिया इन कानूनी पचड़ों में फंसता है, तो पूरा घरबार तबाह हो जाता।

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बिना नाम लिए चंद्रशेखर पर निशाना

उन्होंने कहा कि बसपा का उद्देश्य समाज को संघर्ष के बजाय संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ाना है। ऐसे किसी भी कदम से बचना जरूरी है, जिससे बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के मिशन को नुकसान पहुंचे। एक बार फिर बिना नाम लिए बसपा सुप्रीमो ने आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर समेत अन्य विपक्षी दलों पर हमला बोला है। इससे पहले भी मायावती ने मेरठ ललिता गौतम, सहारनपुर, प्रयागराज और हरदोई की घटनाओं का जिक्र करते हुए एएसपी चीफ पर निशाना साधा था।

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