Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यूपी में दंगे की फिर रची जा रही साजिश, आजम खां को गृहमंत्री बनाने के ऐलान पर बरसे सीएम योगी

By Yogesh Yadav
लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

सपा सरकार बनने पर आजम खां को गृहमंत्री बनाने के ऐलान पर सीएम योगी ने शुक्रवार को तीखा हमला बोला। कहा कि एक बार फिर प्रदेश में दंगा कराने की साजिश रची जा रही है।

CM Yogi
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' के अवसर पर राजधानी लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। बिना आजम खां का नाम लिए उन्हें गृहमंत्री बनाने के सपा महासचिव शिवपाल यादव के ऐलान को दंगा रचने की साजिश से जोड़ा। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष की यह सोच बेहद शर्मनाक है और जनता को इससे सबक लेने की जरूरत है।

सीएम योगी ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि कांग्रेस ने मोहम्मदाबाद के नवाब की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया, जबकि वह व्यक्ति मुस्लिम लीग का ट्रेजरार था। जो देश के विभाजन और आजादी के खिलाफ था, उसके नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने वालों की आज सपा पैरोकारी कर रही है। कहती है कि सरकार में आएंगे तो गृहमंत्री बनाएंगे। इन्हें भी पता है कि ये लोग नहीं आएंगे। लेकिन इनकी शर्मनाक सोच तो देखिए। ये लोग प्रदेश में फिर से दंगा करवाना चाहते हैं। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दंगाइयों को तत्कालीन मुख्यमंत्री आवास पर बुलाकर सम्मानित किया जाता था।

ये भी पढ़ें:शिवपाल यादव का दौरा, आजम पर बड़ा ऐलान; विधानसभा चुनाव से पहले सपा का क्या प्लान?

सत्ता की लालच में कांग्रेस ने किया विभाजन

सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस विभाजन और उसकी विभीषिका के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। सत्ता की लालच में इन लोगों ने एक समृद्ध राष्ट्र का विभाजन कर दिया। 1947 में जो लोग मौन थे, जिनकी नजर सिर्फ सत्ता पर थी, आज भी उनके कृत्य वही हैं। पाकिस्तान को पंजाब और सिंध जैसे वे भूभाग भी दे दिए गए जो उसने कभी मांगे ही नहीं थे।

ये भी पढ़ें:खरगे मंच शुद्धिकरण से मायावती बेहद नाराज, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी घेरा

वोट बैंक के लिए कत्लेआम पर भी विपक्ष चुप

सीएम योगी ने कहा कि बांग्लादेश में हाल में दलित हिंदुओं पर हुए अत्याचार और कत्लेआम पर भी ये दल मौन थे। इन्हें डर था कि बोलेंगे तो वोट बैंक खिसक जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि ये घटनाएं केवल सुनने या मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि एक सबक भी है। यह घटनाएं वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को समझाने का एक माध्यम भी होती हैं। सही तरीके से उन तक अपनी बात पहुंचाने का तरीका भी हमें अपनाना पड़ेगा।

ये भी पढ़ें:आजम खां से टक्कर लेने वाले अफसर की प्रतिनियुक्ति का कल अंतिम दिन, नए आदेश पर नजर

देश विरोधियों के खिलाफ सजग रहना होगा

अगर हमारा दुश्मन और देश का विरोधी उस प्लेटफार्म का इस्तेमाल कर भारत विरोधी अव्यवस्था और अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहा है तो क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। कहा कि आज अगर हम सुरक्षित हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ देश आगे बढ़ रहा है तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम विकास में जो अवरोधक हैं उन्हें हटाने के लिए हम अपने तरीके से अपना योगदान दें। क्या केवल सरकार के भरोसे होगा। एक नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य क्या होगा। एक नागरिक के रूप में हमें सजग होना होगा।उन्होंने अपील की कि वे अपने स्मार्टफोन के जरिए नई पीढ़ी को विभाजन की विभीषिका और इस त्रासदी के असली जिम्मेदार लोगों का सच दिखाएं ताकि युवा गुमराह न हों।

ये भी पढ़ें:आजम खान को यूपी का गृह मंत्री बनाएंगे, जेल में मुलाकात के बाद शिवपाल का ऐलान
Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।