असली आवंटियों की जगह दूसरों को काबिज कराने की साजिश, इस शहर में 49 फाइलों के पीछे पड़ी SIT

अरबों की जमीनों के दस्तावेजों में हेर-फेर, असली आवंटी की फाइलें लटका कर जबरन दूसरों को काबिज कराने की साजिश। ऐसी शिकायतों से संबंधित 49 फाइलों के दस्तावेज एसआईटी तलाश कर रही है। ऑपरेशन महाकाल में आई शिकायतों की जांच के लिए बनी एसआईटी को इनके बाबत महत्वपूर्ण सुराग मिल चुके हैं। एसआईटी सूत्रों के मुताबिक झूठे पॉक्सो केस दर्ज करा कर ब्लैकमेल और रंगदारी वसूलने के आरोप में जेल भेजे गए चर्चित वकील अखिलेश दुबे से कई केडीए कर्मियों की सांठगांठ पाई गई है। केडीए वीसी के पूर्व पीए कश्यपकांत दुबे और महेन्द्र सोलंकी को तो नोटिस भी जारी हो चुके हैं।

बता दें कि कश्यपकांत और सोलंकी पहला नोटिस जारी होने के बाद एसआईटी के सामने पेश नहीं हुए हैं। दोनों से पूछताछ के लिए तमाम दस्तावेजों और शिकायतों के साथ एसआईटी ने सौ से ज्यादा सवाल तैयार किए हैं। बहुत जल्द दोनों को दूसरा नोटिस जारी करने की तैयारी है। बता दें कि पहले नोटिस के बाद ही केडीए वीसी ने कश्यपकांत को पीए के पद से रुखसत कर दिया था। पूर्व पीए महेन्द्र सोलंकी का पहले ही बस्ती तबादला हो चुका है। एसआईटी सूत्रों का कहना है कि शिकायतों से संबंधित जिन 49 फाइलों की जांच होनी हैं, उनसे संबंधित सवाल दोनों से पूछे जाने हैं। इनमें कई फाइलों में पार्क, विवादित प्लॉट, आवंटन निरस्त कर दोबारा आवंटन, नामांतरण के दस्तावेज हैं।

दूसरे नोटिस के बाद भी दोनों के न आने पर आगे की कार्रवाई शुरू होगी। एसआईटी सूत्रों की मानें तो दोनों पूर्व पीए ने शहर में कई कब्जे कराने में मदद की, ऐसी शिकायतें आई हैं। अखिलेश दुबे पर शिकंजा कसा तो उसके पार्क समेत अन्य कब्जों के राज खुलने शुरू हुए। दोनों पूर्व पीए एसआईटी के रडार पर हैं। गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस कमिश्नर के स्टाफ अफसर राजेश पांडेय ने बताया कि कश्यपकांत दुबे और महेंद्र सोलंकी बयान देेने के लिए नहीं आए हैं। दूसरा नोटिस भेजने की तैयारी हो रही है।

चार एसीपी और दो केडीए कर्मियों को फिर बुलाएगी एसआईटी चर्चित वकील अखिलेश दुबे से यारी में चार पुलिस कर्मी और दो केडीए कर्मियों को एक बार फिर पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। एसआईटी ने दो दिन 29 और 30 अगस्त को सभी को बुलाया था लेकिन कोई जवाब देने नहीं पहुंचा। हालांकि एक एसीपी की ओर से पत्र आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आरोप बताएं तब जवाब देंगे। वकील अखिलेश दुबे पर फर्जी रेप केस कराकर रंगदारी मांगने के कई आरोप लगे हैं। इस मामले में अखिलेश उसका साथी आयुष मिश्रा उर्फ लवी और सतेंद्र यादव उर्फ टोनू जेल में हैं। मामले की जांच कर रही एसआईटी को पुलिसकर्मियों की अखिलेश से यारी की कई शिकायतें मिली थीं।