फर्जी साइन करवाकर वोट काटने की साजिश; अखिलेश ने फॉर्म-7 दिखा कर SIR में घोटाले के आरोप लगाए

संक्षेप: सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में चल रहे SIR के दौरान फॉर्म-7 के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि फर्जी आपत्तियों व जाली हस्ताक्षरों से खासकर PDA समाज व अल्पसंख्यकों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। न्यायालय, EC व मीडिया से संज्ञान लेने की अपील की।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में चल रही SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान फॉर्म-7 का दुरुपयोग कर एक 'साजिश' के तहत लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। अखिलेश के मुताबिक गांवों में फर्जी आपत्तियां दाखिल कराई जा रही हैं और जाली हस्ताक्षरों के जरिए खासतौर पर PDA समाज (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) और अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि कई जगहों पर मतदाताओं को बिना सूचना दिए उनके नाम पर आपत्ति लगा दी जाती है और उन्हें पता तब चलता है जब सूची से नाम गायब हो जाता है। अखिलेश ने इस पूरे मामले को “महाघोटाला” बताते हुए न्यायालय, निर्वाचन आयोग और मीडिया से हस्तक्षेप की अपील की है। उन्होंने मांग की कि SIR के तहत दाखिल की जा रही आपत्तियों की निष्पक्ष जांच हो, फर्जी आवेदन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए और किसी भी मतदाता का नाम बिना ठोस प्रमाण व उचित सुनवाई के न हटाया जाए। सपा अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाता सूची की पारदर्शिता और निष्पक्षता जरूरी है।

दरअसल, SIR प्रक्रिया चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट करने, फर्जी/डुप्लीकेट नाम हटाने और मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए कराई जाती है। इस दौरान बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर सत्यापन करते हैं। वहीं, फॉर्म-7 का उपयोग किसी मतदाता का नाम सूची से हटाने के लिए आपत्ति/दावा दर्ज कराने में होता है। अखिलेश यादव का आरोप है कि इसी फॉर्म-7 के जरिए जानबूझकर बड़ी संख्या में नाम कटवाए जा रहे हैं।