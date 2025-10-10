दिवाली से पहले बड़े धमाके की थी साजिश, एटीएस के हत्थे चढ़े रजा से पूछताछ में खुलासा

दिवाली से पहले देश में बड़े धमाके की साजिश रची गई थी। एटीएस के हत्थे चढ़े हिंदू धर्म गुरुओं की हत्या के साजिशकर्ता मोहम्मद रजा से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है।एटीएस के अनुसार मोहम्मद रजा स्लीपर सेल की तरह युवाओं को तैयार करने में जुटा था।

हिंदू धर्म गुरुओं की हत्या के साजिशकर्ता मोहम्मद रजा ने एटीएस की पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। एटीएस सूत्रों के अनुसार मुजाहिद्दीन आर्मी बनाने में जुटा रजा दीवाली से पहले देश में बड़ा धमाका कर मौहाल बिगाड़ने की फिराक में था। इतना ही नहीं स्लीपर सेल की तरह वह युवाओं को अपने साथ जोड़ने की तैयारी में था। संभावना है कि रजा को लेकर एटीएस जल्द फतेहपुर आ सकती है। बता दें हिंदू धर्मगुरुओं की हत्या की साजिश रचने के आरोप में अंदौली थाना राधानगर निवासी मोहम्मद रजा केरल से 30 सितंबर को यूपी एटीएस के हत्थे चढ़ा था। उसके चार साथियों को उसकी गिरफ्तारी के एक दिन पहले ही पकड़ा गया था। उन्होंने ही रजा का नाम मास्टमाइंड के रूप में बताया था।

एटीएस ने कोर्ट से रजा की आठ दिनों की रिमांड ली है। पूछताछ में वह साजिश की परतें खोल रहा है। सूत्रों का दावा है कि रजा मुजाहिद्दीन आर्मी बनाने में लगा था। इसके लिए उसने पढ़े-लिखे युवाओं को शामिल किया था ताकि गतिविधियों पर किसी को शक न हो। उसने बाकायदा वीडियो को अपने बनाए ग्रुप पर साझा किया। इन वीडियो के जरिए वह इन युवाओं को भड़का रहा था। उनमें नफरत भर रहा था। ताकि वह उसके इशारे पर कुछ भी करने को तैयार हो जाएं।

खुफिया एजेंसियों ने इन पांचों के पास मिले मोबाइल व लैपटॉप को फॉरेंसिक विशेषज्ञों को दिया था। इससे समय-समय पर डिलीट किए गए वीडियो व कई फोटो रिकवर हुए हैं। इनसे ही पता चला कि बीटेक, एमबीए और अन्य विद्याओं में महारत हासिल युवक मुजाहिद्दीन आर्मी के लिए काम कर रहे थे। ये लोग कई प्रदेशों में फैले हुए हैं। केरल से इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले वहां ही मुजाहिद्दीन आर्मी की शुरुआत की गई।