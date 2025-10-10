आरक्षण के अधिकार को कमजोर करने के लिए हो रहीं साजिशें, मुलायम की पुण्यतिथि पर बोले अखिलेश

समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव कहा कि पिछड़े-दलित-अल्पसंख्यक (पीडीए) समाज के सम्मान और अधिकारों के लिए हम एकजुट हैं और पीढ़ियों तक चली आ रही असमानता और अपमान के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा।

अपने पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने कहा कि 'नेताजी' के आदर्शों पर चलकर समाजवाद और संवैधानिक सुरक्षा को मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि नेताजी के साथ जीवनभर संघर्ष करने वाले अनेक साथी मंच पर और मंच के सामने बैठे हैं यही समाजवादी परिवार है जिसने हर उतार-चढ़ाव में नेताजी और समाजवाद का साथ दिया है।

उन्होने कहा, हम इसी स्थल पर खड़े हैं जो नेताजी की स्मृति में बन रहे मेमोरियल पर है। आज उनकी तृतीय पुण्यतिथि पर हम उनके बताये हुए सिद्धांतों और मूल्यों पर चलते हुए उनके सपनों को पूरा करने का संकल्प ले रहे हैं। नेताजी ने जीवनभर किसानों, मजदूरों, दबे-कुचे और अल्पसंख्यकों के अधिकारों व सम्मान के लिए संघर्ष किया- हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन मूल्यों को आगे बढ़ाएं। अखिलेश ने संविधान की रक्षा पर ज़ोर देते हुए कहा, संविधान हमारी संजीवनी है। समाजवादी लोगों ने हमेशा कहा है कि संविधान को बचाना हमारा कर्तव्य है। आज आरक्षण के अधिकार को कमजोर करने की साजिशें रची जा रही हैं, ऐसे किसी भी षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे।