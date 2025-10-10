Conspiracies are being hatched to weaken right to reservation Akhilesh yadav on Mulayam death anniversary आरक्षण के अधिकार को कमजोर करने के लिए हो रहीं साजिशें, मुलायम की पुण्यतिथि पर बोले अखिलेश, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsConspiracies are being hatched to weaken right to reservation Akhilesh yadav on Mulayam death anniversary

आरक्षण के अधिकार को कमजोर करने के लिए हो रहीं साजिशें, मुलायम की पुण्यतिथि पर बोले अखिलेश

समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव कहा कि पिछड़े-दलित-अल्पसंख्यक (पीडीए) समाज के सम्मान और अधिकारों के लिए हम एकजुट हैं और पीढ़ियों तक चली आ रही असमानता और अपमान के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा।

Dinesh Rathour इटावा, वार्ताFri, 10 Oct 2025 02:45 PM
share Share
Follow Us on
आरक्षण के अधिकार को कमजोर करने के लिए हो रहीं साजिशें, मुलायम की पुण्यतिथि पर बोले अखिलेश

समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव कहा कि पिछड़े-दलित-अल्पसंख्यक (पीडीए) समाज के सम्मान और अधिकारों के लिए हम एकजुट हैं और पीढ़ियों तक चली आ रही असमानता और अपमान के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। अपने पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने कहा कि 'नेताजी' के आदर्शों पर चलकर समाजवाद और संवैधानिक सुरक्षा को मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि नेताजी के साथ जीवनभर संघर्ष करने वाले अनेक साथी मंच पर और मंच के सामने बैठे हैं यही समाजवादी परिवार है जिसने हर उतार-चढ़ाव में नेताजी और समाजवाद का साथ दिया है।

उन्होने कहा, हम इसी स्थल पर खड़े हैं जो नेताजी की स्मृति में बन रहे मेमोरियल पर है। आज उनकी तृतीय पुण्यतिथि पर हम उनके बताये हुए सिद्धांतों और मूल्यों पर चलते हुए उनके सपनों को पूरा करने का संकल्प ले रहे हैं। नेताजी ने जीवनभर किसानों, मजदूरों, दबे-कुचे और अल्पसंख्यकों के अधिकारों व सम्मान के लिए संघर्ष किया- हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन मूल्यों को आगे बढ़ाएं। अखिलेश ने संविधान की रक्षा पर ज़ोर देते हुए कहा, संविधान हमारी संजीवनी है। समाजवादी लोगों ने हमेशा कहा है कि संविधान को बचाना हमारा कर्तव्य है। आज आरक्षण के अधिकार को कमजोर करने की साजिशें रची जा रही हैं, ऐसे किसी भी षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे।

उन्होने कहा, हमारी लड़ाई अन्याय, अत्याचार और भेदभाव के खिलाफ है। पिछड़े-दलित-अल्पसंख्यक (पीडीए) समाज के सम्मान और अधिकारों के लिए हम एकजुट हैं। पीढ़ियों तक चली आ रही असमानता और अपमान के खिलाफ हम संघर्ष जारी रखेंगे। स्मारक के बारे में उन्होंने बताया कि मेमोरियल के निर्माण में कई जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने सहयोग दिया है। राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन सहित अनेक सांसदों, विधायकों और कार्यकर्ताओं ने समय-समय पर सहयोग किया है। यादव ने कहा, हमारी कोशिश है कि यह मेमोरियल अगले वर्ष तक पूरा कर लिया जाए और नेताजी के जन्मदिन 22 नवंबर 2026 को भव्य कार्यक्रम के साथ इसका उद्घाटन किया जाए। पूरा होने में समय लगेगा, पर हम इसे अगले वर्ष तक मुख्य स्थल के रूप में तैयार करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं।

Akhilesh Yadav Samajwadi Party Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |