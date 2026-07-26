सेहत से खिलवाड़! यूपी में खपाई जा रही नकली दवा की खेप; कई फैक्ट्रियों पर रेड, 6 लाख कैप्सूल जब्त

यूपी और उत्तराखंड में सक्रिय नकली दवाओं के अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। एफएसडीए ने मेरठ, बागपत और उधम सिंह नगर में छापेमारी कर इवियॉन-400 के करीब छह लाख नकली कैप्सूल, मशीनें और फर्जी लेबल बरामद किए। मुख्य आरोपी विकास चौहान समेत चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

नकली दवाओं के अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। यूपी और उत्तराखंड में संचालित यह अवैध गिरोह बड़े पैमाने पर विटामिन ई कैप्सूल इवियॉन 400 एमजी बनाकर बाजार में खपा रहा था। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने यूपी के मेरठ व बागपत और उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में छापेमारी करके नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्रियां पकड़ी। मशीनें, नकली लेबल और तकरबीन छह लाख नकली कैप्सूल बरामद किए गए हैं। इस मामले में मुख्य आरोपी विकास चौहान समेत चार लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई है।

एफएसडीए की छापेमारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग (एफएसडीए) बीते काफी समय से नकली दवाओं के नेटवर्क के खिलाफ काम कर रहा है। इसी कड़ी में एफएसडीए को बीते शुक्रवार (24 जुलाई को) मेरठ में नकली दवाओं की फैक्ट्री की जानकारी मिली। मेरठ मंडल के सहायक आयुक्त (औषधि) के नेतृत्व में औषधि निरीक्षक आगरा के आशुतोष मिश्र, मेरठ के औषधि निरीक्षक संतोष कुमार पटेल और मेरठ के खाद्य सुरक्षा अधिकारी की संयुक्त टीम ने मेरठ के थाना इंचोली ग्राम खरदौनी शेखपुर स्थित फैक्ट्री में छापेमारी की।

नकली दवाओं की खेप मिली टीम को मौके से दवाओं की पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली ब्लिस्टर पैकिंग मशीन, कंप्रेशर मशीन और चेंज पार्ट्स मिले। टीम को जांच में पता चला कि उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में रुद्रपुर स्थित मैसर्स आरएस ग्लोबल फार्मा, विकास चौहान और उसके सहयोगी राजेंद्र सिंह उर्फ अरुण कुंडा की आपस में गहरी साठ-गांठ है। ये सभी मिलकर प्रॉक्टर-गैंबल के ब्रांड इवियॉन 400 एमजी सॉफ्ट जेल कैप्सूल का लेबल लगाकर फूड सप्लीमेंट के रूप में प्रयोग होने वाले विटामिन-ई 10 एमजी की मात्रा को 400 एमजी के कैप्सूल, जोकि औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, बनाकर बाजार में खपा रहे हैं।

कई दवा फैक्ट्रियों पर छापा टीम ने इसके बाद शनिवार को रुद्रपुर स्थित मैसर्स आरएस ग्लोबल फार्मा का औचक निरीक्षण किया और उसी समय बागपत औषधि निरीक्षक, मेरठ के औषधि निरीक्षक व बागपत के खाद्य सुरक्षा अधिकारी की संयुक्त टीम ने बागपत के खेकड़ा तहसील स्थित हाजीपुर विरान में मैसर्स प्रेस्कॉट फार्मा जेल प्राइवेट लिमिटेड में भी छापेमारी की गई। जांच में पाया गया कि मैसर्स प्रेस्कॉट फार्मा जेल प्राइवेट लिमिटेड के पास केवल फूड हेल्थ सप्लीमेंट्स व न्यूट्रास्युटिकल्स एफएसएसएआई लाइसेंस था। इस लाइसेंस के तहत वे न्यूट्रिशनल/प्रोफिलैक्टिक उपयोग के लिए केवल विटामिन ई के केवल 10 एमजी कैप्सूल का निर्माण कर सकते थे। नियमों के विपरीत निर्माता फर्म ने अवैध रूप से छह लाख बिना पैकिंग वाले विटामिन ई- 10 एमजी सॉफ्टजेल कैप्सूल मैसर्स आरएस ग्लोबल फार्मा को बेचे।

अवैध प्रोसेसिंग करके बाजार में हो रही थी बिक्री जांच में पाया गया कि न्यूट्रिशनल/प्रोफिलैक्टिक श्रेणी के इन कैप्सूलों की अवैध रूप से प्रोसेसिंग हो रही थी। इन्हें पैक करके इवियॉन 400 एमजी (दावा श्रेणी) बनाकर बाजार में दवा के रूप में बाजार में सप्लाई किया जा रहा था। एफएसडीए ने दोनों निर्माताओं और अन्य लोगों को एफएसएसएआई लाइसेंस का दुरुपयोग करके नकली दवा बनाने, अवैध फैक्ट्री चलाने और अंतरराज्यीय गिरोह चालने का आरोपी पाया है।