ट्रक में रुई के बीच छिपा कर यूपी से बिहार ले जाई जा रही थी शराब की खेप, ड्राइवर-खलासी गिरफ्तार

बिहार की शराबबंदी में सेंध लगाने की कोशिश पकड़ी गई है। यूपी के देवरिया के मेहरौना चेक पोस्ट पर पुलिस टीम ने रुई के नीचे छिपा कर ले जाई जा रही शराब की खेप पकड़ी है। ट्रक से कुल 450 पेटी पंजाब निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब पकड़ी गई है। तस्कर, ट्रक से शराब की खेप लेकर बिहार जा रहे थे। पुलिस ने ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है।

बुधवार की सुबह मुखबिर ने प्रभारी निरीक्षक लार उमेश कुमार बाजपेयी को सूचना दी कि शराब से भरा एक ट्रक मेहरौना के रास्ते बिहार जाने की फिराक में है। मुखबिर की सूचना के आधार पर देवरिया के लार थाना क्षेत्र के यूपी-बिहार बार्डर पर स्थित मेहरौना चेक पोस्ट पर तैनात प्रभारी निरीक्षक उमेश कुमार बाजपेयी पुलिस टीम के साथ जांच करने लगे।

इसी बीच लार की ओर से रुई लदा एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया। पुलिसकर्मियों को संदेह हुआ तो उन्होंने ट्रक रोककर ड्राइवर से पुछताछ की। ड्राइवर ने बताया कि ट्रक में रुई लदी है। उन्होंने बताया कि वे रुई लेकर बिहार जा रहे है। इसी बीच एक सिपाही ट्रक पर चढ़ कर तलाशी लेने लगा तो उसकी नजर रुई के बीच में रखे कार्टून पर पड़ गई।

इसके बाद ट्रक की गहनता से जांच की गई। उसमें रुई के नीचे छिपाकर रखी गई पंजाब निर्मित 450 पेटी अवैध शराब मिली। इसके बाद पुलिस ट्रक को जब्त कर ड्राइवर और खलासी को हिरासत में लेकर थाने चली आई। पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 38 लाख रुपये आंकी जा रही है।