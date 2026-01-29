सहमति से बने यौन संबंध को अपराध करार नहीं दिया जा सकता, हाईकोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी

संक्षेप: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए एक आदेश में कहा है कि सहमति से विवाह के वादे और उसके कारण बने यौन संबंध को विवाह का झूठा वादा कर बनाया गया यौन संबंध करार नहीं दिया जा सकता।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए एक आदेश में कहा है कि सहमति से विवाह के वादे और उसके कारण बने यौन संबंध को विवाह का झूठा वादा कर बनाया गया यौन संबंध करार नहीं दिया जा सकता। इसी के साथ कोर्ट ने झूठे विवाह-प्रलोभन के आधार पर यौन संबंध बनाने के मामले में आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट, संज्ञान आदेश और पूरी आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी है। अलीगढ़ के जितेंद्र पाल और दो अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना ने सुनवाई की।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अलीगढ़ के गांधी पार्क थाने के मामले के अनुसार, याचियों के खिलाफ पीड़िता ने मुकदमा दर्ज़ करा आरोप लगाया कि याची ने विवाह का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाए। साथ ही याची के भाई और भाभी पर आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 और 351(2) के तहत चार्जशीट दाखिल की। प्राथमिकी के अनुसार पीड़िता और याची वर्ष 2015-16 से एक-दूसरे को जानते थे और कॉलेज के समय से उनके बीच प्रेम संबंध थे। वर्ष 2021 से दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने, जो नवंबर 2024 तक चले। पीड़िता का आरोप था कि यह संबंध विवाह के झूठे वादे के आधार पर बनाए गए और बाद में विवाह से इनकार कर दिया गया। जांच के दौरान जबरन गर्भपात संबंधित आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी। इस कारण उस धारा में चार्जशीट दाखिल नहीं की गई।