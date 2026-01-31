Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsconman dressed in police uniform stole bag full of cash from jeweller on the pretext of asking for GST papers
पुलिस की वर्दी पहनकर आए ठग ने आभूषण व्यापारी को लूटा, GST पेपर मांगने के बहाने ले उड़ा कैश से भरा बैग

पुलिस की वर्दी पहनकर आए ठग ने आभूषण व्यापारी को लूटा, GST पेपर मांगने के बहाने ले उड़ा कैश से भरा बैग

संक्षेप:

गोरखपुर में शुक्रवार को दिनदहाड़े पुलिस की वर्दी में आए युवक ने चेकिंग के बहाने 9.50 लाख रुपये की टप्पेबाजी कर दी। आभूषण व्यापारी के कर्मचारी से जालसाज ने पुलिसिया धौंस दिखाकर पैसों का भरा बैग छीन लिया और पेपर लाने को कहा। व्यापारी के साथ जब तक कर्मचारी पहुंचा वह फरार हो गया था।

Jan 31, 2026 06:20 am ISTPawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

गोरखपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां व्यस्ततम इलाके घंटाघर में शुक्रवार को दिनदहाड़े पुलिस की वर्दी में आए युवक ने चेकिंग के बहाने 9.50 लाख रुपये की टप्पेबाजी कर दी। आभूषण व्यापारी के कर्मचारी से जालसाज ने पुलिसिया धौंस दिखाकर नकदी से भरा बैग छीन लिया और जीएसटी का पेपर लाने के बाद पैसा ले जाने को कहा। व्यापारी के साथ जब तक कर्मचारी पहुंचा जालसाज फरार हो गया था। राजघाट थाने की पुलिस ने केस दर्ज कर सीसीटीवी की मदद से जालसाज की तलाश शुरू कर दी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पीपीगंज निवासी व्यापारी बलिराम जायसवाल की घंटाघर में ‘आरसी आर्नामेंट’ नाम से आभूषणों की दुकान है। शुक्रवार सुबह करीब सवा 11 बजे उनका कर्मचारी संजय पाल 9.50 लाख रुपये लेकर गीता प्रेस रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक में जमा करने जा रहा था। वह मुंबई क्लॉथ हाउस (कालीबाड़ी मंदिर के पास) पहुंचा था कि पुलिस की वर्दी में पैंट और जैकेट पहने एक व्यक्ति ने उसे रोक लिया। उसने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए कर्मचारी को धमकाया और बैग छीन लिया।

जालसाज ने कहा कि जीएसटी के कागज लेकर आओ, तभी पैसा वापस मिलेगा। घबराया कर्मचारी तत्काल दुकान लौट आया और मालिक को घटना की जानकारी दी। जब तक व्यापारी और अन्य लोग मौके पर पहुंचे, आरोपी फरार हो चुका था। व्यापारी बलिराम की तहरीर पर राजघाट पुलिस केस दर्ज कर जांच कर रही है। वहीं, घंटाघर के स्वर्ण कारोबार के स्टाफ के साथ 9.50 लाख के टप्पेबाजी की घटना को लेकर समस्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष नितिन जायसवाल के साथ व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल सीओ कोतवाली से मिला। व्यापारियों ने अपराधियों को जल्द पकड़ कर रुपए वापस दिलाने की मांग की है।

ये भी पढ़ें:गोरखपुर में बदमाशों ने रील क्रिएटर की बेरहमी से की पिटाई, अगवा कर गाड़ी से फेंका

व्यापारियों में रोष

दिनदहाड़े घटना से स्थानीय व्यापारियों में रोष है। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। व्यापारियों ने तत्काल इस घटना में एफआईआर दर्ज करने, इलाके के सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच करने और आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लूटी गई रकम बरामद करने की मांग की है। इस मामले में एसपी सिटी अभिनव त्यागी का कहना है कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार कर इस घटना का खुलासा किया जाएगा।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Gorakhpur Gorakhpur News Gorakhpur Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |