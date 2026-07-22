छात्र आंदोलन पर कांग्रेस-आप के झगड़े से सपा को टेंशन, अखिलेश बोले- परेशानी है तालमेल बनाना

छात्र आंदोलन पर कांग्रेस-आप के झगड़े से समाजवादी पार्टी टेंशन में है। अखिलेश यादव ने कहा कि यह परेशानी हमारी है् कि हमें आपसी तालमेल बनाना है और बेहतर करना। कोई तल्खी नहीं है। व्यक्तिगत हित अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन मुद्दे वही हैं।

छात्र आंदोलन को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) में राजनीतिक तकरार के बीच समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव का एक बयान सामने आया है। अखिलेश ने कहा कि विपक्षी दलों के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह परेशानी हमारी है् कि हमें आपसी तालमेल बनाना है और। उन्होंने कहा कि आज सोशल मीडिया बहुत तेज हो गया है। इंटरनेट की स्पीड भी तेज होगी। कोई भी जानकारी या बयान तुरंत लोगों तक पहुंच जाता है, इसलिए बाद में उसे डिलीट करना या सुधारना आसान नहीं होता। ऐसे समय में विपक्षी दलों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने दिल्ली प्रदर्शन में जाने को लेकर बताया कि उन्हें जानकारी नहीं थी। जब कांग्रेस बुलाया तो सारे काम छोड़ कर मैं वहां पहुंच गया।

सपा प्रमुख ने कहा कि विपक्षी दलों के बीच कोई कड़वाहट नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के अपने-अपने हित हो सकते हैं। दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर इतने सालों से सत्ता में रही सरकार एक भी मेडिकल कॉलेज को ठीक से नहीं चला सकती तो वे छात्रों को क्या भरोसा दिला सकती हैं? हमारे सामने विपक्ष की पार्टियों के बीच तालमेल का मुद्दा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच मतभेदों की कुछ अटकलें हो सकती हैं, लेकिन कोई कड़वाहट नहीं है। व्यक्तिगत हित अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन मुद्दे वही हैं। युवाओं, छात्रों, NEET परीक्षा, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों से जुड़ी चिंताएं हम सभी के लिए एक जैसी हैं।

मुद्दे पर प्रधानमंत्री सदन के बाहर वक्तव्य दे सकते हैं, तो सदन में क्यों नहीं बोलते इससे पहले अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर लोक सभा में आकर वक्तव्य देना चाहिए। अखिलेश यादव ने आज लोक सभा में नीट पेपर लीक तथा छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच कहा कि प्रधानमंत्री सदन के बाहर इस मुद्दे पर वक्तव्य दे सकते हैं तो सदन में आकर वह अपनी बात क्यों नहीं रख सकते।अखिलेश यादव ने कहा कि पेपर लीक का मुद्दा कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी किसी एक दल से जुड़ा नहीं है, यह छात्रों और युवाओं का मुद्दा है और एक बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि इसके लिए विभन्नि राजनीतिक दल लड़ रहे हैं।