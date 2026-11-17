इससे पहले सोमवार को अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर पोस्ट कर आजम खान के खिलाफ कथित अन्याय के लिए भाजपा सरकार पर निशाना साधा था और कहा था कि यूपी और देश की जनता सही समय पर इसका जवाब देगी।

ओपी राजभर ने कहा कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में 180-181 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव उन्हें इतनी सीटें कभी नहीं देंगे।

उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर चौतरफा सियासी हमला बोला है। आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले सपा और कांग्रेस के बीच चल रही सीटों की खींचतान पर चुटकी लेते हुए राजभर ने दावा किया कि कांग्रेस अब अखिलेश यादव का साथ छोड़कर असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के मोर्चे के साथ जा सकती है।

राजभर ने कहा कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में 180-181 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव उन्हें इतनी सीटें कभी नहीं देंगे। उन्होंने दावा किया, "181 सीट तो अखिलेश जी देंगे नहीं, कांग्रेस हाथ-पांव मार रही है। कांग्रेस अब ओवैसी के साथ जाएगी, वहां तो उसे 181 क्या, 200 से ज्यादा सीटें मिल जाएंगी।" राजभर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की रणनीति समाजवादी पार्टी को खत्म करने की है।

'अखिलेश की वजह से जेल में हैं आजम खान' इसके साथ ही राजभर ने वरिष्ठ सपा नेता आजम खान की जेल और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई को लेकर भी अखिलेश यादव को घेरा। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में राजभर ने कहा कि आजम खान आज अखिलेश यादव की वजह से ही जेल में हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि जिन मामलों में आजम खान जेल में बंद हैं, वे सभी समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उनके खिलाफ रची गई साजिश का हिस्सा थे, न कि मौजूदा सरकार के दौरान। ईडी की जांच का हवाला देते हुए राजभर ने सवाल किया कि क्या यह कथित कमाई भाजपा के कार्यकाल में हुई थी? जबकि वे तो तब से जेल में हैं जब से भाजपा सत्ता में है।

इससे पहले सोमवार को अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर पोस्ट कर आजम खान के खिलाफ कथित अन्याय के लिए भाजपा सरकार पर निशाना साधा था और कहा था कि यूपी और देश की जनता सही समय पर इसका जवाब देगी। बता दें कि आजम खान जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं और हाल ही में एजेंसी ने यूनिवर्सिटी की संपत्तियां भी कुर्क की हैं।

'सांप-छछूंदर जैसी हो गई है अखिलेश की गति' ओम प्रकाश राजभर ने 'X' पर एक लंबा पोस्ट लिखकर सपा-कांग्रेस गठबंधन और मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक विरासत को लेकर भी अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने लिखा, "मित्र अखिलेश यादव जी, आज एक कहावत याद आ गई- 'भई गति सांप-छछूंदर जैसी'। लखनऊ के 'नवाब' को मजबूरी में दिल्ली के 'शहजादे' के सामने अपनी तलवार डालनी पड़ी है।"

राजभर ने आरोप लगाया कि अखिलेश के पास अपने पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव पर लिखी किताब के विमोचन में जाने का समय नहीं है, लेकिन वे दिल्ली के नेताओं के बुलावे पर तुरंत दौड़े चले जाते हैं। 2022 के विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि उस चुनाव में सपा ने 350.5 सीटों पर लड़कर 111 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस 399 सीटों पर लड़कर महज दो सीटें जीत पाई थी- फिर भी कांग्रेस अब बड़े भाई की भूमिका में आकर बराबरी पर मोलभाव कर रही है।

'M और Y दोनों अब जमीन खिसकाने को तैयार' सपा के पारंपरिक वोट बैंक पर निशाना साधते हुए राजभर ने लिखा कि पिछले पांच साल सोशल मीडिया, एसी कमरों और विदेश दौरों में बिताने के बाद अब अखिलेश यादव को एहसास हुआ है कि इस बार "M और Y (मुस्लिम और यादव) दोनों" उनके पैरों तले से जमीन खिसकाने को तैयार हैं।