Congress state president Ajay Rai was stopped by the police, who was on way to meet Sonu Kashyap family
सोनू कश्यप के परिजनों से मिलने पर जा रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने रोका, हंगामा

सोनू कश्यप के परिजनों से मिलने पर जा रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने रोका, हंगामा

संक्षेप:

सोनू कश्यप के परिजनों से मिलने पर जा रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने रोक लिया। पुलिस ने चौकी पर बैठा लिया। इस दोरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पुलिस की नोकझोंक हो गई। इस दौरान हंगामा हुआ।

Jan 15, 2026 07:03 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
मेरठ में निर्मम तरीके से मारे गए रोहित कश्यप उर्फ सोनू के परिजनों को सांत्वना देने मुजफ्फरनगर जा रहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने खतौली थाना क्षेत्र की भंगेला चौकी पर बैरियर लगाकर रोक दिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस-प्रशासन के बीच तीखी नोकझोंक हुई। अजय राय भी गाड़ी से उतर आए और पैदल जाने लगे, लेकिन उन्हें पुलिस ने आगे नहीं बढ़ने दिया और उन्हें भंगेला चौकी पर बैठा लिया।

इस दौरान पूर्व मंत्री सईदुजमा ने वीडियो कॉल के माध्यम से पूर्व मंत्री अजय राय की बातचीत मृतक की बहन आरती कश्यप से कराई गई। पीड़ित परिवार बात करते हुए बिलख पड़ा। अजय राय ने पीड़ित परिवार को आश्वस्त किया कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ है और न्याय की यह लड़ाई किसी भी कीमत पर अंत तक लड़ी जाएगी।

पुलिस द्वारा रोके जाने पर पूर्व मंत्री अजय राय ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या अब प्रदेश में किसी मृतक के घर शोक व्यक्त करने भी नहीं जा सकते? कहा कि यह लोकतंत्र नहीं, बल्कि तानाशाही है। अब प्रदेश में हर संवेदना पर भी सरकार और पुलिस-प्रशासन का पहरा लग गया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा संवेदना, सहानुभूति और जनप्रतिनिधियों की आवाज को भी कुचलने का प्रयास किया जा रहा है।

काशी में ऐतिहासिक मणि कर्णिका विध्वंस सनातन का अपमान : अजय राय

काशी में ऐतिहासिक तीर्थ मणि कर्णिका घाट को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अजय राय खफा दिखे। उन्होंने प्रदेश और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि धार्मिक स्थान को ध्वस्त करके सनातन का अपमान किया गया है। सनातन परंपराएं ध्वस्त हो रही हैं। मणि कर्णिका घाट को ध्वस्त किये जाने के मामले में अफसरों को बर्खास्त करने की मांग की। दूसरी ओर, कपसाड़ और ज्वालागढ़ की घटनाओं पर चिंता जताई और कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। कांग्रेस अन्याय-अत्याचार के खिलाफ खड़ी है और सड़क से लेकर विधानसभा-संसद तक संघर्ष जारी रखेगी।

पत्रकारों के साथ बातचीत में अजय राय ने प्रधानमंत्री द्वारा हनुमान जी की फोटो वाली पतंग उड़ाने पर भी आक्रोश जताया। कहा कि यह भक्ति-पूजा दिखावे के लिए कर रहे हैं। कपसाड़ में दलित महिला की हत्या और ज्वालागढ़ के सोनू कश्यप को जिंदा जलाने की घटना पर दुख जताया। कहा कि कानपुर में एक बच्ची के साथ दरोगा ने दुष्कर्म किया। वह फरार है और इनाम घोषित किया। कहा कि मैं कल पीड़ित परिवार से मिलने गए थे, लेकिन पीड़िता को पुलिस ने वहां से गायब करा दिया।

संजय निषाद इस्तीफा देकर पीड़ितों के साथ खड़े हों

कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को पीड़ितों से मिलने जाने से रोकने पर अजय राय ने उनकी सरकार में ही गाजियाबाद में उन्हें रोकने को चिंता का विषय बताया। कहा कि वह अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। यह उनका अपमान है। संजय निषाद को मंत्री पद से इस्तीफा देकर पीड़ितों के साथ खड़ा होना चाहिए।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Ajay Rai Congress
