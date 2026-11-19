यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। राहुल गांधी दिसंबर के मध्य में पश्चिमी यूपी में रैली कर सकते हैं। सहारनपुर को संभावित स्थल माना जा रहा है। हालांकि, आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। सांसद इमरान मसूद के संकेतों के बाद रैली को लेकर चर्चाएं तेज हैं।

सहारनपुर, संवाददाता: उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगठन को सक्रिय करने और कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भरने की तैयारी में जुटी है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिसंबर के मध्य में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रैली कर सकते हैं। रैली को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पार्टी संगठन स्तर पर इसकी तैयारियां शुरू होने की चर्चा जोरों पर है।

पश्चिमी यूपी से कांग्रेस का चुनावी शंखनाद राहुल गांधी पश्चिमी यूपी से ही 2027 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के चुनावी अभियान का बिगुल फूंक सकते हैं। इस रैली के लिए सहारनपुर को भी संभावित स्थल के रूप में देखा जा रहा है। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद इमरान मसूद भी पिछले दिनों इसके संकेत दे चुके हैं। ऐसे में सहारनपुर में रैली होने की संभावनाओं को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं।