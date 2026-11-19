पश्चिमी यूपी से कांग्रेस का चुनावी शंखनाद! सहारनपुर में राहुल गांधी की बड़ी रैली की तैयारी
यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। राहुल गांधी दिसंबर के मध्य में पश्चिमी यूपी में रैली कर सकते हैं। सहारनपुर को संभावित स्थल माना जा रहा है। हालांकि, आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। सांसद इमरान मसूद के संकेतों के बाद रैली को लेकर चर्चाएं तेज हैं।
सहारनपुर, संवाददाता: उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगठन को सक्रिय करने और कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भरने की तैयारी में जुटी है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिसंबर के मध्य में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रैली कर सकते हैं। रैली को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पार्टी संगठन स्तर पर इसकी तैयारियां शुरू होने की चर्चा जोरों पर है।
पश्चिमी यूपी से कांग्रेस का चुनावी शंखनाद
राहुल गांधी पश्चिमी यूपी से ही 2027 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के चुनावी अभियान का बिगुल फूंक सकते हैं। इस रैली के लिए सहारनपुर को भी संभावित स्थल के रूप में देखा जा रहा है। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद इमरान मसूद भी पिछले दिनों इसके संकेत दे चुके हैं। ऐसे में सहारनपुर में रैली होने की संभावनाओं को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं।
सहारनपुर से ही आगाज क्यों?
राजनीतिक लिहाज से यह रैली कांग्रेस के लिए काफी अहम मानी जा रही है। जानकारों के मुताबिक रैली के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ क्षेत्र में पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने का संदेश भी देना चाहेगी। राहुल गांधी की प्रस्तावित रैली को महज चुनावी कार्यक्रम नहीं, बल्कि बड़े सियासी संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। यूपी के एक छोर पर स्थित सहारनपुर, चार राज्यों के केंद्र बिंदु के रूप में रणनीतिक अहमियत रखता है। यहां से चुनावी अभियान का आगाज कांग्रेस की दूरगामी रणनीति का संकेत दे सकता है। खास बात यह है कि सहारनपुर से इमरान मसूद सांसद होने के साथ ही यूपी कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। मुस्लिमों के साथ दलित राजनीति में भी मजबूत पकड़ रखने वाला यह जिला कांग्रेस के लिए सियासी लिहाज से अहम साबित हो सकता है।
यूपी कांग्रेस में भी बड़ा बदलाव किया
इससे पहले राहुल गांधी ने प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया था। जिसमें हजारों की तादाद में छात्र शामिल हुए थे। राहुल ने पेपर लीक, नौकरी जैसे मुद्दों को उठाया था। आपको बता दें हाल ही में यूपी कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ था। अजय राय को हटाकर आराधना मिश्रा मोना को कमान सौंपी गई। वहीं सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। इससे पहले राजेंद्र पाल गौतम को यूपी कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया गया था।