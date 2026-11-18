सीट शेयरिंग में कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव के बदले हुए माहौल और बढ़े हुए वोट शेयर को आधार बना रही है। जबकि सपा की ओर से 2022 विधानसभा चुनाव का हवाला दिया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस ने केवल 2 सीटें जीती थीं।

यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सपा नेतृत्व कांग्रेस को कुल 78 सीटों के दायरे में समेटने की रणनीति पर काम कर रहा है।

उत्तर प्रदेश के आगामी 2027 विधानसभा चुनावों के लिए विपक्षी 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन के दो प्रमुख घटक दलों- समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बनती नहीं दिख रही है। हालांकि, दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व की मुलाकात के बाद समन्वय समिति बनाने का ऐलान हो चुका है, लेकिन दोनों दलों की अलग-अलग रणनीतियों और दावों के कारण औपचारिक बातचीत अभी भी रुकी हुई है।

सपा का 78 सीटों का दायरा बनाम कांग्रेस की मांग राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चाओं और सूत्रों के हवाले से सामने आए आंकड़ों के अनुसार, दोनों दलों के प्रस्तावों में बड़ा अंतर है।

सपा नेतृत्व कांग्रेस को कुल 78 सीटों के दायरे में समेटने की रणनीति पर काम कर रहा है। सपा की ओर से तैयार किए गए कथित चुनावी गणित में पहली लिस्ट में महज 24 सीटें और दूसरी लिस्ट में 54 सीटें शामिल बताई जा रही हैं। सपा का मानना है कि सीटों का आवंटन पिछले विधानसभा चुनावों के प्रदर्शन और जमीनी जनाधार के आधार पर होना चाहिए।

दूसरी ओर, कांग्रेस ने सपा को राज्य के 57 जिलों की 181 सीटों की एक लिस्ट सौंपी है, जिसमें 135 सामान्य, 45 अनुसूचित जाति और 1 अनुसूचित जनजाति की सीट शामिल है। इसके अलावा, 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 में से 17 सीटों पर लड़कर 6 सीटें जीतने के अनुपात को आधार बनाते हुए कांग्रेस कम से कम 85 विधानसभा सीटों पर अपना स्वाभाविक दावा ठोक रही है।

उधर कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे की बातचीत पर समाजवादी पार्टी के सांसद एसपी सिंह पटेल का कहना है कि कांग्रेस को 50 से ज्यादा सीटें नहीं दी जानी चाहिए।

उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, "यह सिर्फ दबाव बनाने का एक तरीका है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वे लंबी लिस्ट पेश करेंगे तो कम से कम कुछ मांगें मान ली जाएंगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष और अन्य नेताओं का मानना ​​है कि जिस तरह कांग्रेस ने संसदीय सीटें गंवाईं, उसी तरह उसने जो छह सीटें जीतीं, वे पूरी तरह समाजवादी पार्टी की वजह से थीं। मैं फिर से दोहराता हूं कि कांग्रेस को न तो 50 से अधिक सीटें दी जानी चाहिए और न ही इससे अधिक की मांग करनी चाहिए।"

क्यों नहीं हो पा रहा सपा-कांग्रेस गठबंधन? दरअसल कांग्रेस गठबंधन में सम्मानजनक हिस्सेदारी और 2024 लोकसभा के स्ट्राइक रेट के आधार पर ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। जबकि अखिलेश यादव की सपा 300 से ज्यादा सीटों पर खुद चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी है और सहयोगी दलों को सीमित सीटें देने के बारे में सोच रही है।

कांग्रेस की 181 सीटों की लिस्ट में कई ऐसी सीटें शामिल हैं, जो 2022 में सपा ने जीती थीं। इनमें कुछ बागी विधायकों की सीटें भी हैं। ऐसे में सपा को अपनी जीती हुई सीटों और मजबूत आधार वाले क्षेत्रों को छोड़ने में असहजता है।

सीट शेयरिंग में कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव के बदले हुए माहौल और बढ़े हुए वोट शेयर को आधार बना रही है। जबकि सपा की ओर से 2022 विधानसभा चुनाव का हवाला दिया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस ने केवल 2 सीटें (रामपुर खास और फरेंदा) जीती थीं।

दिग्गजों का क्या है कहना? सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया है कि इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा और आपसी सम्मान के साथ सीटों का समायोजन किया जाएगा। उनके अनुसार, किसी भी सीट पर उसी दल का उम्मीदवार उतारा जाएगा जिसके जीतने की संभावना सबसे ज्यादा होगी।

विदेश दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी से जब यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, "यूपी का चुनाव दिलचस्प है। वहां हमारा गठबंधन है। हम काफी अच्छी स्थिति में हैं।"

उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार, पार्टी ने अपनी प्राथमिकताओं की सूची सपा को सौंप दी है और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की स्थिति का आकलन करने के बाद ही अंतिम संख्या तय की जाएगी।