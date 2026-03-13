Hindustan Hindi News
कांग्रेस की कमियों से कांशीराम सफल हुए; लखनऊ में राहुल गांधी और क्या-क्या बोले

Mar 13, 2026 05:31 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस के संविधान सम्मेलन में राहुल गांधी ने कांग्रेस में कमियां थीं, इसलिए कांशीराम सफल हुए। अगर कांग्रेस की कमियां नहीं होतीं तो कांशीराम जी राजनीति में सफल नहीं होते।

यूपी की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस के संविधान सम्मेलन में राहुल गांधी ने पार्टी की कमियों पर बात की। राहुल ने कहा कि कांग्रेस में कमियां थीं, इसलिए कांशीराम सफल हुए। अगर कांग्रेस की कमियां नहीं होतीं तो कांशीराम जी राजनीति में सफल नहीं होते। कांग्रेस सामाजिक बदलाव के जिस रास्ते पर चल रही थी, उसमें उसे और तेज चलना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस की कुछ कमियां रहीं।

राहुल ने कहा कि राजनीति में चाहने से कोई कुछ नहीं होता। जितना भी मन आए चाह लीजिए, लेकिन उससे होगा कुछ नहीं। जब तक विचारों के लिए नहीं लड़ा जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। लड़ना होगा। जब आप मन बना लेंगे कि जो हो रहा वह स्वीकार नहीं और आप लड़ेंगे तो ही कुछ बदलेगा।कांग्रेस सामाजिक बदलाव के जिस रास्ते पर चल रही थी, उसमें उसे और तेज चलना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस की कुछ कमियां रहीं। अगर कांग्रेस की कमियां नहीं होतीं तो कांशीराम जी राजनीति में सफल नहीं होते।

संविधान में हजारों साल के भारत की आवाज

राहुल ने कहा कि संविधान में हजारों साल के भारत की आवाज है। जो इस विचारधारा के खिलाफ थे, संविधान में उनकी आवाज नहीं है। संविधान में सावरकर की आवाज नहीं है। मोदी जी संविधान की विचारधारा को नहीं मानते हैं। अंबेडकर जी ने विदेश में पढ़ाई की और समाज को नई राह दिखाई। कांशीराम ने संघर्ष किया। बस बड़ी बात यह है कि वह कॉम्प्रोमाइज नहीं थे। अगर वह कॉम्प्रोमाइज होते तो ऐसे याद न किए जाते। उनकी तस्वीर यहां न लगी होती।

अमेरिका बता रहा है कि कहां से तेल खरीदना है

राहुल ने कहा कि मोदी जी का चेहरा देखिए, सब समझ आ जाएगा। इनके संगठन का इतिहास ही ऐसा रहा है। मैंने संसद में केवल एपस्टीन शब्द बोला था और स्पीकर तुरन्त नो नो बोलने लगे। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है। गैस मिल नहीं रही है। जो अमेरिका कहेगा वही हो रहा है। अमेरिका बता रहा है कि कहां से तेल खरीदना है, कहां से गैस लेनी है। हरदीप सिंह पुरी को तेल मंत्री बना दिया है। उनका नाम एपस्टीन फाइल में है। उनकी बेटी की कंपनी को जॉर्ज सोरोस ने पैसे दिए हैं। अभी मंच से कहा गया कि कांग्रेस गरीब पार्टी है। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम अमीर होना भी नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी ऐसी ही बनी है।

चुनाव से पहले हमारे खाते फ्रीज कर दिए गए थे। बावजूद इसके हम चुनाव लड़े। कांग्रेस रुकने वाली नहीं है। अगर यह अपने तरीके से चलती रही। गांधी और अम्बेडकर के दिखाए रास्ते पर। कमी हममें है। यह सबसे पहले हमें समझना होगा। कृषि के मामले में हम कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं थे। कोई भी देश अपना कृषि बाजार नहीं खोल सकता। यही वजह है कि चार महीने तक अमेरिका से डील रुकी रही।

Up News UP News Today Rahul Gandhi
