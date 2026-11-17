सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी मान लिया है कि कांग्रेस ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 181 सीटों पर दावा ठोकते हुए लिस्ट दी है। अखिलेश के दावे के बाद लिस्ट वायरल हो रही है। वायरल लिस्ट में वह सीटेंं भी हैं जिन्हें पिछलेे चुनाव में सपा ने जीता था।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक में सीटों को लेकर रस्साकसी चल रही है। आज सपा-कांग्रेस की पहली बैठक होनी थी लेकिन उसे टाल दिय़ा गया है। इससे दोनों दलों के बीच सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस की ओर से समाजवादी पार्टी (सपा) को सौंपी गई 181 विधानसभा सीटों की सूची सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रही है। इस लिस्ट ने हलचल इसलिए ज्यादा पैदा कर दी है क्योंकि कांग्रेस ने करीब दो दर्जन ऐसी सीटें भी मांग ली हैं जिन्हें सपा ने पिछले चुनावों में जीता था।

कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि जमीनी रिपोर्ट और 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर सूची बनाई गई है। 57 जिलों की 181 सीटों में अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित 45 और अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व एक सीट भी शामिल है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ही है कि कांग्रेस की तरफ से मांगी गई सीटों में 22 सीटें ऐसी हैं, जहां पिछले चुनाव में सपा के प्रत्याशी जीते थे। यूपी में 403 विधानसभा सीटें हैं।

रायबरेली-अमेठी पर सबसे ज्यादा जोर कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी संसदीय क्षेत्र की सभी सीटें मांग ली हैं। जबकि इनमें कई सीटें सपा ने पिछली बार जीती थीं। ऊंचाहार, गौरीगंज, अमेठी, सरेनी, हरचंदपुर और बछरावां सीटें सपा के पास आई थीं। इसी तरह पश्चिमी यूपी की बेहट, सहारनपुर देहात, मुरादाबाद ग्रामीण, चरथावल, कुंदरकी, स्वार के साथ ही पूर्वांचल और बुंदेलखंड की निजामाबाद, कालपी, हुसैनगंज, चायल और कटेहरी जैसी सीटें भी कांग्रेस की लिस्ट में शामिल हैं। 2022 के चुनाव में इन 181 सीटों में से कांग्रेस केवल रामपुर खास और फरेंदा ही जीत पाई थी।

कई जिलों की सभी सीटें मांगीं अमेठी और रायबरेली के अलावा कांग्रेस ने हापुड़, बुलंदशहर, भदोही, देवरिया और गौतमबुद्ध नगर जैसे जिलों की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की इच्छा जताई है। इसके अलावा प्रयागराज की पांच सीटों पर दावा ठोंका है। जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि कांग्रेस की स्थिति बेहद चिंताजनक है।

क्या है कांग्रेस के दावे के पीछे की रणनीति कहा जा रहा है कि कांग्रेस का दावा 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से उपजा है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सपा के साथ मिलकर 6 लोकसभा सीटें जीती थीं और करीब 39 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल की थी। हालांकि, सपा खेमा कांग्रेस को उसके 2022 के प्रदर्शन की याद दिला रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 399 सीटों पर चुनाव लड़ा और केवल 2 सीटें (रामपुर खास और फरेंदा) ही जीत सकी थी। 387 सीटों पर तो कांग्रेस की जमानत तक जब्त हो गई थी।

अखिलेश ने खुद 181 सीटों की मांग की बात कही हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बात की पुष्टि की थी कि कांग्रेस ने 181 सीटों की सूची सौंपी है। वायरल हो रही सूची पर 19 अक्टूबर की तारीख दर्ज है। अगर सूची सही है तो एक महीने तक इस पर मंथन चलता रहा और आज भी कांग्रेस अपने दावे पर अड़ी है। अगर ऐसा नहीं होता तो अखिलेश एक महीने बाद 181 की मांग की बात नहीं कहते। हालांकि अखिलेश ने साफ कर दिया है कि अंतिम फैसला केवल जीतने की क्षमता के आधार पर ही होगा।

मोलभाव की राजनीति या दबाव बनाने की रणनीति? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस की यह सीटों की सूची एक सोची-समझी दबाव और मोलभाव की रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस नेतृत्व जानता है कि सपा 100 से अधिक सीटें देने को तैयार नहीं होगी, इसलिए उसने शुरुआत में बड़ा आंकड़ा रखकर दबाव बनाया है ताकि अंतिम समझौते में वह कम से कम 80 से 100 सम्मानजनक सीटें हासिल कर सके। अब सबकी निगाहें प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, इमरान मसूद, आराधना मिश्रा और राजेंद्र पाल गौतम की पांच सदस्यीय कांग्रेस कमेटी के साथ सपा नेतृत्व के बीच होने वाली बैठक पर टिकी हैं।