यूपी चुनाव के लिए राहुल गांधी सहारनपुर से शुरू करेंगे प्रचार, 10 दिसंबर को होगा शंखनाद
यूपी चुनाव 2027 के लिए राहुल गांधी सहारनपुर से कांग्रेस का प्रचार शुरू करेंगे। 10 दिसंबर को शंखनाद करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि अभी कार्यक्रम का खाका तैयार नहीं हुआ है। इसको लेकर कांग्रेस अधिकारियों की बैठकें हो रही हैं।
लखनऊ, विशेष संवाददाता। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 10 दिसंबर को सहारनपुर से कांग्रेस का चुनाव अभियान शुरू करेंगे। यूपी कांग्रेस के राज्य मुख्यालय में शुक्रवार को यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा और यूपी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद की बैठक में कांग्रेस के चुनाव प्रचार को लेकर व्यापक चर्चा हुई।
सूत्र बताते हैं कि पहले चरण की चर्चा में केवल रैलियों को लेकर बातचीत की गई है। बैठक में राहुल की रैलियों के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा हुई। राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार अभियान की रूपरेखा तैयार की जा रही है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए समय देने को तैयार हैं।
आराधना मिश्रा मोना ने अभी अभियान का खाका अंतिम रूप से तैयार होने से इनकार किया है। उन्होंने कहा, दिल्ली में हम एक बार फिर शनिवार को इस मसले पर बैठक करेंगे। उम्मीद है कि उसमें काफी कुछ तय होगा। बताया यह भी जा रहा है कि गठबंधन में सीटों की संख्या तय होने के बाद प्रचार के स्वरूप में कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं।
दिल्ली में भी हुई बैठक
यूपी कांग्रेस के राज्य मुख्यालय में बैठक के बाद राजेंद्र पाल गौतम और इमरान मसूद ने मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर बैठक की। इसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हुईं। सूत्र बताते हैं कि चुनाव प्रचार अभियान और सीट बंटवारे को लेकर बात हुई।
सपा ने सहारनपुर की दो सीट पर घोषित किए प्रत्याशी
सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर विवाद चल रहा है। वहीं, सपा सहारनपुर से दो प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में सहारनपुर से ही राहुल गांधी के प्रचार शुरू करने से सपा और कांग्रेस के बीच और हलचल बढ़ सकती है।
सीतापुर के कांग्रेस सांसद राकेश राठौर नाराज
सीतापुर सीट से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर, राजेंद्र पाल गौतम से नाराज बताए जा रहे हैं। गौतम की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए राकेश ने कहा कि पिछले पांच महीने में राजेंद्र पाल गौतम ने उनसे मिलने या उनकी राय जानने के लिए पांच मिनट का समय तक नहीं निकाला। संगठन सृजन अभियान में सांसदों को बाहर रखने पर भी उन्होंने नाराजगी जताई। राकेश, गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष के कार्यक्रम में भी नहीं पहुंचे थे। राकेश की नाराजगी ऐसे समय में और भी गंभीर मानी जा रही है, जब लोकसभा में परिसीमन बिल के लिए आंकड़ों का इंतजाम किया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें