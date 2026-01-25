यहां बीजेपी से महंगी कांग्रेस की कलम, ऑनलाइन तेज हुई राजनीतिक दलों की ब्रांडिंग

संक्षेप: ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सामग्रियों में भाजपा और कांग्रेस दोनों के ब्रांडेड उत्पाद खासे चर्चित हैं। ऑनलाइन उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भाजपा की ब्रांडेड कलम की कीमत लगभग 154 रुपये है, जबकि कांग्रेस की कलम 176 रुपये।

देश में चुनावी राजनीति के साथ-साथ अब राजनीतिक दलों की ब्रांडिंग भी नए रूप में सामने आ रही है। पहले जहां चुनाव के समय पाटियों के झंडे, चुनाव चिह्न, पंफलेट, बैनर और टोपी जैसी प्रचार सामग्री ही देखने को मिलती थी। अब राजनीतिक दलों के नाम और रंगों से जुड़े रोजमर्रा के उपयोग के सामान ऑनलाइन बाजार में तेजी से बिक रहे हैं। इनमें कलम, पेन होल्डर, डायरी, की-चेन, मग और टी-शर्ट जैसे उत्पाद शामिल हैं, जिनकी मांग लगातार बढ़ रही है। दिलचस्प यह कि कांग्रेस की कलम भाजपा से महंगी बिक रही है।

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सामग्रियों में भाजपा और कांग्रेस दोनों के ब्रांडेड उत्पाद खासे चर्चित हैं। ऑनलाइन उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भाजपा की ब्रांडेड कलम की कीमत लगभग 154 रुपये है, जबकि कांग्रेस की कलम 176 रुपये में बिक रही है। कीमतों के इस अंतर को लेकर राजनीतिक से जोड़कर व्यंग्य-प्रतिक्रियाएं साझा कर रहे हैं।

जानकारों का मानना है कि प्रचार नीति में यह बदलाव दलों की रणनीति का हिस्सा है। अब पार्टियां केवल चुनावी रैलियों और प्रचार तक सीमित नहीं रहना चाहतीं, आम लोगों की दिनचर्या में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहती हैं। कलम, डायरी और पेन होल्डर जैसे सामान छात्रों, कर्मचारियों और युवाओं के बीच अधिक लोकप्रिय हैं। ऐसे में इन वस्तुओं के माध्यम से पार्टी का नाम और प्रतीक लंबे समय तक लोगों के सामने बना रहता है।

तेजी से बढ़ रही बिक्री ऑनलाइन बाजार में इन उत्पादों की बिक्री भी तेजी से बढ़ रही है। खासकर चुनावी माहौल या राजनीतिक गतिविधियों के दौरान इनकी मांग और अधिक हो जाती है। कई लोग इन्हें समर्थन जताने के लिए खरीद रहे हैं, तो कुछ लोग संग्रह या उपहार के तौर पर भी खरीद रहे हैं। विक्रेताओं का कहना है कि राजनीतिक ब्रांडिंग वाले उत्पादों में पिछले कुछ वर्षों में अच्छी बढ़ोतरी हुई है और यह एक नए बाजार के रूप में उभर रहा है।