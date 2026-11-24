कांग्रेस से सीटों के बंटवारे पर दूसरे दौर की बातचीत से ठीक पहले सपा की ओर से बड़ा खुलासा कर दिया गया है। सपा नेताओं ने बताया कि कांग्रेस को 26 सीटों का ऑफर किया गया है।

कांग्रेस यूपी प्रभारी राजेंद्र गौतम और सपा महासचिव राम गोपाल यादव।

यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर पेंच फंसता नजर आ रहा है। पहले दौर की बातचीत के बाद दोनों दलों की ओर से सब कुछ ठीक होने के दावे किए गए थे, लेकिन दूसरे दौर की अहम बैठक से ठीक पहले सपा के वरिष्ठ नेताओं ने सीटों के आंकड़ों का खुलासा कर सियासी हलचल बढ़ा दी है। सपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव और वरिष्ठ नेता राजीव राय ने स्पष्ट किया है कि पहले दौर की बातचीत में कांग्रेस को केवल 26 सीटों का ऑफर दिया गया है। सीटों की लिस्ट भी वायरल हो रही है। ऑफर बाहर आते ही सपा-कांग्रेस में तल्खी बढ़ गई। कांग्रेस की वार्ता कमेटी में शामिल सांसद इमरान मसूद ने इस ऑफर पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद यह खुलासा किया था कि कांग्रेस की ओर से 181 विधानसभा सीटों की सूची मिली है। अब पहले दौर की बातचीत के बाद सपा नेता प्रो. रामगोपाल यादव और राजीव राय दोनों ने खुद मीडिया के सामने खुलासा किया कि पहले दौर की बातचीत में कांग्रेस को 26 सीटें ऑफर की गई हैं। सूत्रों के अनुसार 26 में से पश्चिमी उत्तर प्रदेश 13 सीटें, पूर्वांचल में 7 सीटें और अवध और मध्य यूपी में 6 सीटें कांग्रेस को ऑफर की गई हैं।

यह सीटें की गई ऑफर * रामपुर खास

* फरेंदा

* मथुरा

* खेरागढ़

* जगदीशपुर

* किदवई नगर

* बागपत

* मोदीनगर

* हापुड़

* जेवर

* स्याना

* खुर्जा

* खैर

* इगलास

* मांट

* आगरा उत्तर

* फतेहपुर सीकरी

* बिलग्राम-मल्लावां

* गोविंद नगर

* नानपारा

* गोरखपुर शहर

* खजनी

* पडरौना

* फाजिलनगर

* पिंडरा

* वाराणसी कैंट!!

इमरान मसूद ने दिखाई तल्खी सपा नेताओं की ओर से 26 सीटों के ऑफर का खुलासा किए जाने के बाद कांग्रेस खेमे में नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। गठबंधन की वार्ता प्रक्रिया में शामिल कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सपा के इस प्रस्ताव पर कड़ा ऐतराज जताते हुए तल्ख तेवर दिखाए हैं।