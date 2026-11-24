कांग्रेस को केवल 26 सीट का ऑफर, सपा से दूसरे दौर की बातचीत से पहले बढ़ी तल्खी
कांग्रेस से सीटों के बंटवारे पर दूसरे दौर की बातचीत से ठीक पहले सपा की ओर से बड़ा खुलासा कर दिया गया है। सपा नेताओं ने बताया कि कांग्रेस को 26 सीटों का ऑफर किया गया है।
यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर पेंच फंसता नजर आ रहा है। पहले दौर की बातचीत के बाद दोनों दलों की ओर से सब कुछ ठीक होने के दावे किए गए थे, लेकिन दूसरे दौर की अहम बैठक से ठीक पहले सपा के वरिष्ठ नेताओं ने सीटों के आंकड़ों का खुलासा कर सियासी हलचल बढ़ा दी है। सपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव और वरिष्ठ नेता राजीव राय ने स्पष्ट किया है कि पहले दौर की बातचीत में कांग्रेस को केवल 26 सीटों का ऑफर दिया गया है। सीटों की लिस्ट भी वायरल हो रही है। ऑफर बाहर आते ही सपा-कांग्रेस में तल्खी बढ़ गई। कांग्रेस की वार्ता कमेटी में शामिल सांसद इमरान मसूद ने इस ऑफर पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद यह खुलासा किया था कि कांग्रेस की ओर से 181 विधानसभा सीटों की सूची मिली है। अब पहले दौर की बातचीत के बाद सपा नेता प्रो. रामगोपाल यादव और राजीव राय दोनों ने खुद मीडिया के सामने खुलासा किया कि पहले दौर की बातचीत में कांग्रेस को 26 सीटें ऑफर की गई हैं। सूत्रों के अनुसार 26 में से पश्चिमी उत्तर प्रदेश 13 सीटें, पूर्वांचल में 7 सीटें और अवध और मध्य यूपी में 6 सीटें कांग्रेस को ऑफर की गई हैं।
यह सीटें की गई ऑफर
* रामपुर खास
* फरेंदा
* मथुरा
* खेरागढ़
* जगदीशपुर
* किदवई नगर
* बागपत
* मोदीनगर
* हापुड़
* जेवर
* स्याना
* खुर्जा
* खैर
* इगलास
* मांट
* आगरा उत्तर
* फतेहपुर सीकरी
* बिलग्राम-मल्लावां
* गोविंद नगर
* नानपारा
* गोरखपुर शहर
* खजनी
* पडरौना
* फाजिलनगर
* पिंडरा
* वाराणसी कैंट!!
इमरान मसूद ने दिखाई तल्खी
सपा नेताओं की ओर से 26 सीटों के ऑफर का खुलासा किए जाने के बाद कांग्रेस खेमे में नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। गठबंधन की वार्ता प्रक्रिया में शामिल कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सपा के इस प्रस्ताव पर कड़ा ऐतराज जताते हुए तल्ख तेवर दिखाए हैं।
इमरान मसूद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। हमने गठबंधन में सम्मानजनक सीटें देने की बात कही है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन के बेहतर प्रदर्शन के बाद विधानसभा चुनाव में पार्टी की हिस्सेदारी इससे कहीं अधिक होनी चाहिए।
दूसरे दौर की बैठक पर टिकी निगाहें
पहले दौर की वार्ता के बाद दोनों दलों के नेताओं ने तीन दिनों के भीतर सीटों की अंतिम सूची जारी करने की बात कही थी, लेकिन 181 सीटों की मांग और 26 सीटों के ऑफर के बीच की इस बड़ी खाई ने बातचीत को पेचीदा बना दिया है। सपा ने अपनी कमेटी में अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद को भी शामिल कर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि वह सीट बंटवारे में किसी दबाव में नहीं आएगी। अब सभी की निगाहें दूसरे दौर की बैठक पर टिकी हैं कि दोनों दल इस गतिरोध को दूर कर कोई बीच का रास्ता निकाल पाते हैं या फिर गठबंधन की राह में मुश्किलें और बढ़ेंगी।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।