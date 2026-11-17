राजा भैया से मिले कांग्रेस सांसद उज्जवल रमण सिंह, सपा कर रही है धीरेंद्र शास्त्री की कथा का विरोध
एक तरफ धीरेंद्र शास्त्री की रामकथा को लेकर सपा और अखिलेश यादव की राजा भैया से सीधे टकराव की स्थिति बन गई है तो दूसरी तरफ सहयोगी पार्टी कांग्रेस के सांसद उज्जवल रमण सिंह कुंडा पहुंचे हुए हैं। उन्होंने राजा भैया से मुलाकात की है।
यूपी में पूर्वांचल की राजनीति में वर्चस्व और समीकरणों की गवाही देने वाले कुंडा और प्रयागराज के सियासी तार एक बार फिर जुड़ते नजर आ रहे हैं। प्रयागराज से कांग्रेस सांसद उज्जवल रमण सिंह ने प्रतापगढ़ जाकर कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से मुलाकात की है। यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब राजा भैया अपने इलाके में बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र शास्त्री की रामकथा करा रहे हैं और समाजवादी पार्टी खुलकर इस कथा का विरोध कर रही है। यहां तक कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है।
सोमवार की शाम प्रतापगढ़ के बेंती स्थित कोठी पर जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) के मुखिया विधायक राजा भैया से उज्जवल रमण सिंह की अचानक हुई इस मुलाकात ने सूबे के सियासी पारे को चढ़ा दिया है। बंद कमरे और फिर कोठी की दहलीज पर साथ टहलते दोनों दिग्गजों की तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक विश्लेषकों ने इसके निहितार्थ तलाशने शुरू कर दिए।
मुलाकात की टाइमिंग बेहद अहम
इस हाई-प्रोफाइल मुलाकात की टाइमिंग बेहद अहम मानी जा रही है। पिछले कुछ समय से समाजवादी पार्टी और राजा भैया के रिश्तों में आई कड़वाहट किसी से छिपी नहीं है। सियासी गलियारों में इस बात की पुरजोर चर्चा है कि सपा से बढ़ती दूरियों के बीच कांग्रेस सांसद का यूं बेंती पहुंचना महज एक संयोग या औपचारिकता नहीं हो सकती। हालांकि, दोनों ही खेमों ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है और इसे महज एक 'शिष्टाचार भेंट' बताकर पत्ते खोलने से परहेज किया है।
जानकारों का मानना है कि आगामी चुनावों की बिसात बिछने से पहले यह मुलाकात पूर्वांचल में किसी नए सियासी ध्रुवीकरण की आहट हो सकती है। हालांकि इस मामले में सांसद प्रतिनिधि विनय कुशवाहा ने स्पष्ट किया कि सांसद उज्जवल रमण अपने एक मित्र के साथ निजी काम से मिलने गए थे। उनका किसी अन्य कार्यक्रम से कोई संबंध नहीं है।
सपा और अखिलेश यादव ने क्यों किया है धीरेंद्र शास्त्री का विरोध
दरअसल, धीरेंद्र शास्त्री ने पिछले दिनों अपनी कथा के दौरान राम और श्रीकृष्ण की तुलना की थी। इस दौरान श्रीकृष्ण को तीन स्थानों से टेढा कहा था। उनकी बांसुरी को लेकर भी टिप्पणी की थी। इसी को लेकर पूरे यादव समाज ने विरोध दर्ज करना शुरू कर दिया था। समाजवादी पार्टी और खुद अखिलेश यादव ने धीरेंद्र शास्त्री की कथा को अनुमति नहीं देने की प्रशासन तक से अपील कर दी थी।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।