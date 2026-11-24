यूपी विधानसभा चुनाव: सपा-कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर दूसरे दौर की यह महत्वपूर्ण बातचीत फिलहाल जारी है, जहां गठबंधन के अंतिम स्वरूप पर मंथन किया जा रहा है।

यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर पेच फंसता नजर आ रहा है। दिल्ली में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी के आवास पर दोनों दलों के बीच दूसरे दौर की बातचीत शुरू होने से ठीक पहले सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को 26 सीटों का प्रस्ताव दिया है।

सपा के इस फॉर्मूले पर कांग्रेस की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। महज 26 सीटों के ऑफर से जुड़े सवाल पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने नाराजगी जताते हुए दोटूक कहा, "मैं किसी से भीख नहीं मांग रहा हूं..."

राम गोपाल यादव ने समझाया 26 सीटों का गणित दूसरे दौर की बैठक से पहले पत्रकारों से बातचीत में राम गोपाल यादव ने पुष्टि की कि कांग्रेस को 26 सीटों का ऑफर दिया गया है। इस आंकड़े के पीछे का फॉर्मूला समझाते हुए उन्होंने कहा, "हमने कांग्रेस को वे दो सीटें दी हैं जिन पर उसने जीत दर्ज की थी, चार वे सीटें दी हैं जहां वह दूसरे नंबर पर रही थी, और 20 ऐसी अन्य सीटें दी हैं जहां हमें (सपा को) 60,000 से 70,000 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को केवल 2,000 के आसपास वोट ही हासिल हुए थे।"

जब उनसे पूछा गया कि क्या सीट बंटवारे को आज कुछ अंतिम रूप दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा, "कांग्रेस का जो भी हिस्सा है, उसे उसी हिसाब से दिया जाएगा; हारी हुई सीटें शायद ही दी जाएंगी।"

गौरतलब है कि दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर दूसरे दौर की यह महत्वपूर्ण बातचीत फिलहाल जारी है, जहां गठबंधन के अंतिम स्वरूप पर मंथन किया जा रहा है।

पिता के सपनों को चकनाचूर कर रहे अखिलेश: बीजेपी दूसरी ओर, सपा और कांग्रेस के बीच चल रही सीट बंटवारे की कवायद पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने तीखा हमला बोला है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने बलिया में कहा कि सपा और कांग्रेस "विपरीत ध्रुव" हैं और केवल अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक साथ आ रहे हैं।