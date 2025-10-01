बरेली जा रहे सांसद इमरान मसूद और MLC शाहनवाज खान हाउस अरेस्ट, घर के बाहर फोर्स तैनात

सहारनपुर जिले में काग्रेस सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी (सपा) के एमएलसी शाहनवाज खान को पिछले शुक्रवार को बरेली में हुई हिंसा के बाद वहां जाने से पहले ही मंगलवार देर रात पुलिस ने उनके घर में नजरबंद कर दिया गया

सहारनपुर जिले में काग्रेस सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी (सपा) के एमएलसी शाहनवाज खान को पिछले शुक्रवार को बरेली में हुई हिंसा के बाद वहां जाने से पहले ही मंगलवार देर रात पुलिस ने उनके घर में नजरबंद कर दिया गया। मसूद और खान के घरों के बाहर मंगलवार देर शाम से ही बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। सांसद इमरान मसूद ने बुधवार को अपने आवास पर संवाददाताओं से बातचीत में कहा, 'हम गांधी विचारधारा के लोग हैं। हम दोनों सुबह छह बजकर 50 मिनट पर जाने वाली ट्रेन से बरेली जा रहे थे। वहां हमें पुलिस उप महानिरीक्षक और अन्य अधिकारियों से मुलाकात करनी थी और हमें डेढ़ बजे की ट्रेन से लौटना था।

मगर हमें नजरबंद करके हमारा रास्ता रोक दिया गया। मसूद ने कहा, सरकार अपनी नाकामियां छुपाने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रही है। इस सवाल पर कि प्रशासन की दलील है कि राजनेताओं के बरेली जाने से वहां असामान्य स्थिति पैदा हो सकती है, मसूद ने कहा, सरकार और पुलिस ने ही वहां की स्थिति 'असामान्य' बनाई है। सरकार मुसलमानों को निशाना बनाकर उन पर कार्रवाई कर रही है। क्या हमारे लिये एक कानून होगा और दूसरों के लिये दूसरा होगा? मसूद ने कहा कि देश में अगर इस तरह का माहौल चल रहा होगा तो हमें होशियार होना पड़ेगा।