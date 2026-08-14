यूपी में पर्यवेक्षक के सामने ही भिड़ गए कांग्रेसी, लात-घूंसे और लाठी-डंडे तक चले, जिलाध्यक्ष सहित चार घायल

मथुरा में संगठन सृजन के लिए बैठक कर रहे कांग्रेसी अपनी राष्ट्रीय सचिव और पर्यवेक्षक के सामने ही भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों में लात-घूंसे और लाठी-डंडे चलने लगे। कुछ लोगों ने जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर पर हमला कर दिया।

Mathura News: यूपी के मथुरा में संगठन सृजन के लिए बैठक कर रहे कांग्रेसी अपनी राष्ट्रीय सचिव और पर्यवेक्षक के सामने ही भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों में लात-घूंसे और लाठी-डंडे चलने लगे। कुछ लोगों ने जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर पर हमला कर दिया। इसमें उनके समेत चार लोग घायल हो गए हैं। इनको सीएचसी में प्राथमिक इलाज देकर जिला अस्पताल लाया गया है। कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष विक्रम वाल्मीकि ने नौहझील थाने में 5 नामजद समेत 15 के खिलाफ तहरीर दी है।

कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सचिव और कर्नाटक की पूर्व विधायक डॉ. अंजलि निम्बालकर को मथुरा का पर्यवेक्षक बनाया गया है। वो यहां चार दिवसीय दौरे पर आई हुई हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने आदि विषय में सीधे संवाद कर रही हैं। वे पिछले दिनों जिला और महानगर कार्यालय में भी एक-एक कर कार्यकर्ताओं से मिल चुकी हैं। अब ग्रामीण क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से संवाद हो रहा है।

अखाड़े में तब्दील हो गया बैठक स्थल शुक्रवार को नौहझील में शेरगढ़ रोड स्थित एक गार्डन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक थी। इसमें पर्यवेक्षक डॉ. निम्बालकर, सहयोगी कोऑर्डिनेटर प्रतिमा सिंह और अजय शर्मा मौजूद थे। पर्यवेक्षक के सामने कार्यकर्ता अपनी बात एक-एक करके रख रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। जिलाध्यक्ष समर्थकों ने जब इसका विरोध किया तो हंगामा कर रहे लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। कुछ ही देर में बैठक स्थल अखाड़े में तब्दील हो गया। लात-घूंसे, कुर्सी चलने लगीं। लाठियां भी चलीं। हंगामे के साथ मारपीट होने लगी। अफरा तफरी मच गई। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर और उनके समर्थकों पर हमला कर दिया गया। इस दौरान पर्यवेक्षक व टीम के अन्य लोगों ने बीचबचाव का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेसी भिड़े रहे। काफी देर बाद मामला धीरे-धीरे शांत हो गया। इस घटना में जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर, उपाध्यक्ष अप्रतिम सक्सेना, सचिव दीपक दीक्षित और महानगर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष विक्रम वाल्मीकि घायल हो गए। इन चारों लोगों को जिला अस्पताल उपचार के लिए लाया गया है।

ये दी तहरीर जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर ने बताया कि सभी घायलों का मेडिकल कराया गया है। घटना के संबंध में पूर्व महानगर विक्रम वाल्मीकि द्वारा नौहझील थाने में तहरीर दी गई है। इसमें है कि नौहसील स्थित रामा पैलेस मैरिज गार्डन में कांग्रेस की बैठक चल रही थी। अचानक रामगढ़ी निवासी दिलीप चौधरी, अवाखेड़ा निवासी मनफूल, प्रशांत चौधरी, पुष्पेंद्र जाट, गौरव जाट और उनके साथ 10-15 अन्य साथी आए और जातिसूचक गालियां देते हुए पार्टी के जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर, उपाध्यक्ष अप्रतिम सक्सेना, जिला सचिव दीपक दीक्षित, महानगर के पूर्व अध्यक्ष विक्रम वाल्मीकि के चोट आयी हैं।

सोशल मीडिया पर जिलाध्यक्ष ने लिखा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर ने फेसबुक पर पोस्ट किया कि आज नौहझील ब्लॉक में असामाजिक तत्वों ने उनकी बढ़ती लोकप्रियता से निराश होकर उन पर और उनके साथियों पर गंभीर प्राणघातक हमला किया है। कानून तो अपना काम करेगा ही लेकिन ऐसे लोगों को उनका साफ संदेश है कि मुकेश धनगर न कभी झुका है और न झुकेगा, अन्याय के खिलाफ उनकी ये लड़ाई अनवरत जारी रहेगी।