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अलीगढ़ में जंग का मैदान बनी कांग्रेस की बैठक; जूते, थप्पड़, लात-घूंसे चले, आपस में भिड़े कार्यकर्ता

sandeep हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, अलीगढ़
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अलीगढ़ के रेलवे रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम की समीक्षा बैठक के दौरान कांग्रेसी आपस में भिड़ गए। जिला उपाध्यक्ष शाहिद गुड्डू और आलोक गौड़ के समर्थकों के बीच मारपीट व थप्पड़बाजी हुई। नेताओं के बीच-बचाव के बाद मामला शांत हुआ। घटना से संगठन की अंदरूनी कलह उजागर हो गई।

अलीगढ़ के रेलवे रोड स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर रविवार को राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम की समीक्षा बैठक में जमकर जूतम पैजार हुई। कांग्रेसी आपस में भिड़ गए। गाली गलौज करते हुए एक-दूसरे को जमकर पीटा। कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष शाहिद गुड्डू ने कांग्रेस सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में गौतमबुद्ध नगर के को ऑर्डिनेटर आलोक गौड़ को जमकर थप्पड़ लगाए। वहीं आलोक गौड़ के साथ आने वाले लोगों ने शाहिद गुड्डू को पीटा। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं यूपी प्रभारी तौकीर आलम के समक्ष पार्टी कार्यालय घंटों अखाड़ा बना रहा। और कांग्रेसी मूकदर्शक बने रहे। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम का रविवार को अलीगढ़ दौरा था। ब्लॉक, बूथ और वार्ड अध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक थी। दोपहर 12 बजे के बाद समीजक्षा बैठक शुरू होते ही पार्टी कार्यालय पर कांग्रेस सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में गौतमबुद्धनगर के कोऑर्डिनेटर आलोक गौड़ के कार्यालय सचिव सोनू वाल्मिकी की उपाध्यक्ष शाहिद गुड्डूसे किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई।

कहासुनी के बाद चले जूते और थप्पड़

जो इतनी बढ़ गई कि सोनू वाल्मिकी और सौरभ नाम के व्यक्ति ने शाहिद गुड्डू को धक्का दे दिया। इस पर शाहिद गुड्डू भी बुरा भला कहने लगे। इस दौरान शाहिद ने जूता निकाल लिया। और युवकों की ओर दौड़ पड़े। हंगामा होते देख पार्टी कार्यालय में बैठे कांग्रेस भी बाहर आ गए। बाहर आ रहे कांग्रेस सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में गौतमबुद्धनगर के कोऑर्डिनेटर आलोक गौड़ को उपाध्यक्ष शाहिद गुड्डू ने तमाचा जड़ दिया। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ठा. सोमवीर सिंह, महानगर अध्यक्ष नवेद खान समेत अन्य कांग्रेसी बीच-बचाव करते नजर आए। मारपीट और हंगामे के दौरान पूर्व विधायक विवेक बंसल भी मौजूद रहे।

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मारपीट करने वाला आरएसएस का बताया

कांग्रेस जिलाध्यक्ष सोमवीर सिंह ने कहा कि मारपीट करने वालों को मैं नहीं जानता हूं। शाहिद गुड्डू उपाध्यक्ष है, जिसको जानता हूं। वहीं महानगर अध्यक्ष ने मारपीट करन वाले व्यक्ति को आरएसएस का बताया।

हंगामे के बाद हुई समीक्षा बैठक

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव और यूपी ब्रज जोन के प्रभारी तौकीर आलम ने ब्लॉक, बूथ, वार्ड अध्यक्षों को बनाए जाने की समीक्षा की। इस मामले में सोनू वाल्मिकी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष शाहिद गुड्डू के खिलाफ गांधी पार्क थाने में तहरीर दी है। आरोप लगाया है कि शाहिद ने साथियों के साथ मिलकर मारपीट की। कांग्रेस सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में गौतमबुद्ध के कोऑर्डिनेटर आलोक गौड़ ने बताया कि शाहिद गुड्डू की और मेरे कार्यालय सचिव रहे सोनू वाल्मिकी के बीच पान की पीक को लेकर विवाद हुआ। जिसमें दोनों लोगों के बीच गाली गलौज हो गई। देखते ही देखते हंगाम हो गया। बीच बचाव कर रहा था, उसी दौरान शाहिद ने मुझे थप्पड़ मारा

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