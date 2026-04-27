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कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने बाबतपुर एयरपोर्ट पर रोका; गाजीपुर कांड के पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे

Apr 27, 2026 08:35 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, वाराणसी
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वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर शनिवार को पुलिस ने कांग्रेस के कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। दरअसल, ये सभी गाजीपुर में निशा विश्वकर्मा हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। 

कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने बाबतपुर एयरपोर्ट पर रोका; गाजीपुर कांड के पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे

गाजीपुर के करंडा स्थित कटरिया गांव में निशा विश्वकर्मा की हत्या के मामले में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे कांग्रेस नेताओं को बाबतपुर एयरपोर्ट पर सोमवार को पुलिस ने रोक दिया। एयरपोर्ट के अंदर और बाहर से कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लेकर सिंधोरा और बड़ागांव थानों में रखा गया। कांग्रेस नेताओं ने इसपर नाराजगी जताई है।पीड़ित परिवार से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का प्रतिनिधिमंडल गाजीपुर जाने वाला था।

बाबतपुर एयरपोर्ट पर कांग्रेसियों को डिटेन किया

सोमवार को ओबीसी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जयहिंद, अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र गौतम, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू, राज्यसभा सांसद कर्मवीर सिंह बौद्ध, राष्ट्रीय सचिव जिंतेंद्र बघेल, राष्ट्रीय सचिव सुभाषिनी यादव सहित कई वरिष्ठ नेता बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे। पुलिस ने इन नेताओं को हवाई अड्डे के अंदर रोककर हिरासत में ले लिया। इन्हें बड़ागांव थाने पर ले जाया गया। एयरपोर्ट के पास से पुलिस ने महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, जिलाध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल, प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी प्रकोष्ठ मनोज यादव को भी हिरासत में लेकर सिंधोरा थाने में बैठाया है।

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पीड़ित परिवार से मिलना अपराध हो गया- राघवेंद्र चौबे

महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने इस कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि क्या पीड़ित परिवार से मिलना अपराध हो गया है। लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज दबा देना ही अब शासन का नया मॉडल हो चला है। कहा कि विपक्षी नेताओं को नजरबंद करना, यात्राएं रोकना, एयरपोर्ट पर घेराबंदी करना और गिरफ्तारी करना जनता की आवाज को दबाने का प्रयास है, जो कि सफल नहीं होगा। हिरासत में लिए गए नेताओं में फसाहत हुसैन, राजू राम, आशीष गुप्ता, सेतराम केशरी, शीतला पटेल, अविनाश राजभर, राम गणेश प्रजापति, परवेज खान, रोहित दुबे, राजू गौतम, लक्ष्मी नारायण यादव, राधेश्याम जायसवाल, सुरेंद्र, अविनाश आदि थे।

30 अप्रैल तक गाजीपुर में धारा 163 लागू

आपको बता दें गाजीपुर जिले में 30 अप्रैल तक धारा 163 लागू करने को आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत जिले में जुलूस, प्रदर्शन या कैंडल मार्च पर रोक रहेगी। 29 अप्रैल को अखिलेश यादव के आने का कार्यक्रम है। बीते 15 अप्रैल को गांव निवासी रिता विश्वकर्मा का शव गंगा उतराया मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मौत की पुष्टि हुई थी। युवती के परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस ने एक आरोपी हरिओम पांडेय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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जानिए क्या है मामला?

बीते 22 अप्रैल को पीड़ित परिवार से मिलने सपा का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था। इस दौरान ग्रामीणों और सपाजनों के बीच पथराव हो गया था। इसमें पूर्व मंत्री राम आसरे विश्वकर्मा समेत कई लोग चोटिल हुए थे। पुलिस ने मामले में सदर विधायक जैकिशन साहू, जंगीपुर विधायक विरेंद्र यादव, सपा जिलाध्यक्ष गोपाल यादव समेत 46 नामजद सहित करीब 200 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है। मामले में अब तक दस लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज चुकी है।

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