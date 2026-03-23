अयोध्या राम मंदिर आने लगे कांग्रेसी, 26 मार्च को रामलला का दर्शन करेंगे दिग्विजय सिंह
कांग्रेसी अयोध्या राम मंदिर आने लगे। कांग्रेस नेता और मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 26 मार्च को अयोध्या आएंगे। पूर्व सीएम रामलला का दर्शन- पूजन करेंगे।
अयोध्या राम मंदिर कांग्रेसी आने लगे हैं। कांग्रेस नेता और मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 26 मार्च को अयोध्या आएंगे। पूर्व सीएम रामलला का दर्शन- पूजन करेंगे। इसके पहले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडेय के साथ कांग्रेस के दर्जनों नेता रामलला का दर्शन करने अयोध्या पहुंचे चुके हैं।
कांग्रेस नेता और मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हवाई जहाज से दिल्ली से अयोध्या एयरपोर्ट पर सुबह 9:40 बजे पहुंचेंगे। दिग्विजय सिंह यहां से अयोध्या हनुमानगढ़ी दर्शन करने जाएंगे। उसके बाद राम मंदिर और कनक भवन में दर्शन- पूजन करेंगे। यह जानकारी देते हुए कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सुबह नौ बजे हवाई अड्डे पर जिले के प्रमुख कांग्रेसी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का जिलाध्यक्ष चेतनारायण सिंह के नेतृत्व में स्वागत करेंगे।
15 जनवरी 2024 को कांग्रेसियों ने किया सरयू स्नान और रामलला दर्शन
इसके पहले 15 जनवरी 2024 को कांग्रेस के बड़े नेताओं ने राम की नगरी में दस्तक दी थी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडेय के साथ कांग्रेस के दर्जनों नेता रामलला का दर्शन करने अयोध्या पहुंचे थे। यहां सबसे पहले सरयू में डुबकी लगाई थी। कांग्रेस के नेता करीब सौ से भी ज्यादा गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे थे लेकिन प्रशासन ने केवल तीन गाड़ियों को ही सरयू तक जाने की इजाजत दी थी। रामलला का दर्शन करने के बाद सभी नेता हनुमान गढ़ी भी गए। राज्य इकाई के प्रवक्ता उमा शंकर पांडे ने राष्ट्रीय सचिव प्रभारी धीरज गुर्जर भी गए थे।
प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के निमंत्रण को ठुकराया था
इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने अभिषेक समारोह में शामिल होने का निमंत्रण ठुकरा दिया था। कांग्रेस नेतृत्व ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के निमंत्रण को सम्मान पूर्वक अस्वीकार कर दिया था, जबकि भाजपा पर चुनावी लाभ के लिए इसे राजनीतिक परियोजना बनाने का आरोप लगाया था। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने भाजपा और आरएसएस के नेताओं द्वारा अधूरे मंदिर के उद्घाटन के पीछे के मकसद पर सवाल उठाया था।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।और पढ़ें