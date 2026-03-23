अयोध्या राम मंदिर आने लगे कांग्रेसी, 26 मार्च को रामलला का दर्शन करेंगे दिग्विजय सिंह

कांग्रेसी अयोध्या राम मंदिर आने लगे। कांग्रेस नेता और मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 26 मार्च को अयोध्या आएंगे। पूर्व सीएम रामलला का दर्शन- पूजन करेंगे।

अयोध्या राम मंदिर कांग्रेसी आने लगे हैं। कांग्रेस नेता और मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 26 मार्च को अयोध्या आएंगे। पूर्व सीएम रामलला का दर्शन- पूजन करेंगे। इसके पहले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडेय के साथ कांग्रेस के दर्जनों नेता रामलला का दर्शन करने अयोध्या पहुंचे चुके हैं।

कांग्रेस नेता और मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हवाई जहाज से दिल्ली से अयोध्या एयरपोर्ट पर सुबह 9:40 बजे पहुंचेंगे। दिग्विजय सिंह यहां से अयोध्या हनुमानगढ़ी दर्शन करने जाएंगे। उसके बाद राम मंदिर और कनक भवन में दर्शन- पूजन करेंगे। यह जानकारी देते हुए कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सुबह नौ बजे हवाई अड्डे पर जिले के प्रमुख कांग्रेसी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का जिलाध्यक्ष चेतनारायण सिंह के नेतृत्व में स्वागत करेंगे।

15 जनवरी 2024 को कांग्रेसियों ने किया सरयू स्नान और रामलला दर्शन इसके पहले 15 जनवरी 2024 को कांग्रेस के बड़े नेताओं ने राम की नगरी में दस्तक दी थी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडेय के साथ कांग्रेस के दर्जनों नेता रामलला का दर्शन करने अयोध्या पहुंचे थे। यहां सबसे पहले सरयू में डुबकी लगाई थी। कांग्रेस के नेता करीब सौ से भी ज्यादा गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे थे लेकिन प्रशासन ने केवल तीन गाड़ियों को ही सरयू तक जाने की इजाजत दी थी। रामलला का दर्शन करने के बाद सभी नेता हनुमान गढ़ी भी गए। राज्य इकाई के प्रवक्ता उमा शंकर पांडे ने राष्ट्रीय सचिव प्रभारी धीरज गुर्जर भी गए थे।