राम मंदिर विरोधी नहीं है कांग्रेस; अयोध्या पहुंचे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, बोले-आस्था के साथ आया हूं

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह गुरुवार को अयोध्या पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रभु राम हमारे आदर्श हैं और उनमें हमारी आस्था है। भाजपा राम मंदिर के नाम पर झूठी कहानी गढ़ती है और छलावा करती है। कांग्रेस कभी राम मंदिर विरोधी नहीं रही है।

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह गुरुवार को अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि प्रभु राम हमारे आदर्श हैं और उनमें हमारी आस्था है। उन्होंने कहा कि भाजपा राम मंदिर के नाम पर झूठी कहानी गढ़ती है और छलावा करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी राम मंदिर विरोधी नहीं रही है। प्रभु श्रीराम का मंदिर बन गया है और दर्शन-पूजन के लिए आया हूं।

पूर्व सीएम ने राम मंदिर में दर्शन के लिए अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचने पर मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रभु श्रीराम का दर्शन-पूजन करके सोनिया गांधी के स्वस्थ होने और कांग्रेस की मजबूती की कामना करूंगा। उन्होंने कहा कि देश में गैस सिलेंडर और पेट्रोल-डीजल की किल्लत है। अभी समस्या और बढ़ने के आसार है। इसलिए जनता सजग हो जाए और झूठ बोलने वालों से सावधान रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। जनता का भला कभी नहीं कर सकते।

पूर्व मुख्यमंत्री ने स्वागत के लिए एयरपोर्ट के बाहर खड़े कांग्रेसियों से बुके तो लिए, लेकिन माला पहनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मजबूत करो तब माला पहनेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री एयरपोर्ट से कार से राम मंदिर दर्शन के लिए रवाना हुए। वे हनुमानगढ़ी, कनक भवन दर्शन-पूजन के बाद कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. निर्मल खत्री के बजाजा स्थित आवास पहुंचकर उनका कुशलक्षेम लेंगे।

राम मंदिर के निर्माण के लिए दान में दिए थे 111111 रुपये बता दें कि दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर निर्माण के लिए एक लाख 11 हजार 111 रुपए की निधि समर्पित की थी। उन्होंने स्वयं को राम भक्त बताते हुए हमेशा कहा है कि वे आस्था और राजनीति को अलग रखते हैं।

अजय राय और प्रमोद तिवारी भी आ चुके हैं राम मंदिर