हमने इमरजेंसी देखी, कांग्रेस का नाश होने वाला है, इसलिए... बृजभूषण ने नेहा बोरा पर कही ये बात

पूर्व बीजेपी सांसद और भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली में चल रहे आंदोलन को देश की अर्थव्यवस्था अस्थिर करने की कोशिश बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का नाश होने वाला है, इसलिए कॉकरोच, वामपंथी सब वहां पहुंच गए हैं। नेहा बोरा पर भी उन्होने टिप्पणी की।

गोंडा, संवाददाता: पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली में चल रहे आंदोलन को देश की अर्थव्यवस्था अस्थिर करने की कोशिश करार दिया। उन्होंने आंदोलनकारियों पर निशाना साधते हुए कहा कि यह आंदोलन महंगाई, बेरोजगारी, किसानों या शिक्षा के मुद्दों पर नहीं हो रहा है। इसके पीछे देश की अर्थव्यवस्था को डगमगाने की मंशा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन में वामपंथियों समेत कई लोग शामिल हो रहे हैं। नेहा बोरा की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। बृजभूषण ने कहा कि कांग्रेस का नाश होने वाला है, इसलिए कॉकरोच, वामपंथी सब वहां पहुंच गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट पर विपक्ष निशाना साध रहा बृजभूषण शरण सिंह शनिवार को बहराइच रोड स्थित एक निजी नर्सिंग होम के उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। एलन मस्क पर असदुद्दीन ओवैसी की टिप्पणी के संदर्भ में उन्होंने कहा कि वह पहले ही कह चुके हैं कि यह आंदोलन अपने दम पर नहीं चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके पीछे किसी विदेशी का हाथ है। उनके मुताबिक, भारत के संविधान में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति ऐसे आंदोलन की निंदा करेगा। पूर्व सांसद ने कहा कि इससे पहले किसी आंदोलन में न्यायपालिका को इस तरह निशाना नहीं बनाया गया। आपातकाल और जयप्रकाश आंदोलन के दौरान भी लोग जेल गए, लेकिन न्यायपालिका को निशाना नहीं बनाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि अब विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साध रहा है।