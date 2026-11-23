यूपी में सपा से कांग्रेस ने 55 से ज्यादा सीटें अनिवार्य रूप से मांगीं, B और C फार्मूले के तहत भी डिमांड
यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर सपा को कांग्रेस ने एक दूसरी लिस्ट दी है। इसमें 120 से ज्यादा विधानसभा सीटें शामिल हैं। 55 से ज्यादा सीटें अनिवार्य रूप से मांगी हैं। इसके अलावा बाकी सीटें 'बी' व 'सी' श्रेणी में रखी गई हैं।
लखनऊ, विशेष संवाददाता। पहले दौर की बातचीत में कांग्रेस ने सपा को एक दूसरी सूची सौंपी है। सूत्र बताते हैं कि इस सूची में 120 से ज्यादा विधानसभा सीटें शामिल हैं। इनमें से 55 से ज्यादा वे सीटें हैं, जिन्हें कांग्रेस ने 'ए' श्रेणी में रखा है। यानी, कांग्रेस की मंशा इन सीटों पर अनिवार्य रूप से लड़ने की है। इसके अलावा बाकी सीटें 'बी' व 'सी' श्रेणी में रखी गई हैं। कांग्रेस से मिली सूची को सपा नेताओं ने परखना शुरू कर दिया है, जिसके बाद मंगलवार को एक बार फिर बैठक हो सकती है।
इसके पहले कांग्रेस ने सपा को 181 सीटों की सूची भेजी थी, जिसके बाद सपा के साथ 17 नवंबर को दोनों पार्टियों में बातचीत होनी थी। हालांकि, उस बैठक को समन्वय समिति तय करने तक के लिए टाल दिया गया था। बताया जा रहा है कि इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से बातचीत के बाद कांग्रेस ने एक और सूची तैयार की है, जिसे सोमवार को सपा के प्रतिनिधिमंडल को सौंपा गया। बताया जा रहा है कि जो सूची कांग्रेस ने सपा को सौंपी है, उसमें मैनपुरी और इटावा जिले की कोई भी विधानसभा सीट शामिल नहीं है। वहीं, अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस ने अपने लिए तीन-तीन विधानसभा सीटें मांगी हैं। इसके अलावा पूरी सूची में हर लोकसभा क्षेत्र से कम से कम एक सीट पर कांग्रेस ने अपनी दावेदारी की है।
सपा सुझाएगी कांग्रेस को सीटें
भले ही कांग्रेस ने अपनी पसंदीदा सीटों की संशोधित सूची सपा को सौंप दी हो, लेकिन सूत्र बताते हैं कि सपा इससे संतुष्ट नहीं है। बताया जा रहा है कि सपा अपने सर्वे के परिणामों के आधार पर कांग्रेस को कुछ सीटों का मश्विरा दे सकती है, जहां उसके सिंबल पर बेहतर चुनाव लड़ा जा सकता है।
दो-चार दिनों में फैसला हो जाएगा : आराधना मिश्रा
यूपी कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने बैठक के बाद कहा कि अभी सीटों की संख्या पर बात करना उचित नहीं है। सीट बंटवारे पर अगले दो-चार दिनों में फैसला हो जाएगा। दोनों पार्टियां यूपी विधानसभा चुनाव साझा तौर पर लड़ने के लिए एक राय हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी के सरकारी निवास पर हुई दोनों पार्टियों के नेताओं की पहले दौर की बैठक हुई। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि बैठक में कांग्रेस ने सपा को अपनी प्राथमिकता वाली उन सीट की सूची सौंपी है जिन पर पार्टी के पास मजबूत उम्मीदवार हैं और वह हर स्थिति में इन सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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