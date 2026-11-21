यूपी कांग्रेस नेताओं के साथ हुई बैठक में राहुल गांधी की ओर से इस बात पर चिंता जताए जाने के बाद कि भाजपा और समाजवादी पार्टी ने प्रचार अभियान शुरू कर दिया है, जबकि कांग्रेस अभी पीछे दिख रही है, पार्टी ने दिसंबर से राज्यव्यापी रैलियों का कार्यक्रम तय किया है।

आगामी यूपी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को गति देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने शीर्ष नेतृत्व- राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को मैदान में उतारने की रणनीति तैयार की है। सोमवार को यूपी कांग्रेस नेताओं के साथ हुई बैठक में राहुल गांधी की ओर से इस बात पर चिंता जताए जाने के बाद कि भाजपा और समाजवादी पार्टी ने प्रचार अभियान शुरू कर दिया है, जबकि कांग्रेस अभी पीछे दिख रही है, पार्टी ने दिसंबर से राज्यव्यापी रैलियों का कार्यक्रम तय किया है।

सहारनपुर से 'मिशन यूपी' की शुरुआत और 'संविधान बचाओ' थीम पार्टी सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी 10 दिसंबर के आसपास पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर चुनावी अभियान का आगाज कर सकते हैं, जिसमें मल्लिकार्जुन खरगे के भी शामिल होने की संभावना है। इस रैली की मुख्य थीम 'संविधान बचाओ' रखी जाएगी।

इससे पहले, 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे लखनऊ में आयोजित 'संविधान रक्षा मार्च' में हिस्सा लेंगे। इस दिन पार्टी की ओर से कथित मतदाता सूची अनियमितताओं या'वोट चोरी' के विरोध में और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन करने की भी योजना है।

जातीय समीकरण और धार्मिक स्थलों का दौरा कांग्रेस की रणनीति के अनुसार, सहारनपुर से शुरुआत कर राहुल गांधी पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग आधा दर्जन रैलियों को संबोधित करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी शामिल है। सूत्रों के अनुसार, वाराणसी दौरे के दौरान राहुल गांधी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और सहारनपुर में मां शाकंभरी देवी मंदिर जा सकते हैं। हालांकि अयोध्या में राम मंदिर दर्शन को लेकर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर को चुनने के पीछे पार्टी का स्पष्ट सामाजिक और राजनीतिक गणित है।

दलित-मुस्लिम वोट बैंक पर नजर: सहारनपुर एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और हाल ही में यहां के सांसद इमरान मसूद को यूपी कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। चूंकि इस क्षेत्र में हाल ही में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा की है और उनके सहयोगी व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद भी सहारनपुर से ही आते हैं, इसलिए कांग्रेस इस रैली के माध्यम से मुस्लिम और दलित मतदाताओं को आजाद-ओवैसी गठबंधन की ओर जाने से रोकने का प्रयास कर रही है।

संगठन में सामाजिक संतुलन: अपने पारंपरिक दलित और ब्राह्मण वोट बैंक को फिर से जोड़ने के उद्देश्य से कांग्रेस ने दलित समाज से आने वाले राजेंद्र पाल गौतम को प्रदेश प्रभारी और ब्राह्मण समाज से आने वाली आराधना मिश्रा 'मोना' को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है।

सपा के साथ सीट बंटवारा और संयुक्त रैलियों की तैयारी प्रचार अभियान के साथ-साथ कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने में जुटी है।

सूत्रों के अनुसार, 16 नवंबर को सोनिया गांधी की आत्मकथा के विमोचन कार्यक्रम में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच हुई शुरुआती चर्चा के बाद, अब 23 और 24 नवंबर को दिल्ली में दोनों दलों की समन्वय समितियों की बैठक होगी। इसमें कांग्रेस का नेतृत्व प्रियंका गांधी वाड्रा और सपा का नेतृत्व प्रो. रामगोपाल यादव करेंगे।

यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के दावे के मुताबिक, 15 दिसंबर तक सीट बंटवारे की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। सूत्रों का कहना है कि समाजवादी पार्टी 60 से 70 सीटों के प्रस्ताव से बातचीत शुरू कर सकती है, जबकि कांग्रेस को लगभग 100 सीटें मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस का तर्क है कि सम्मानजनक सीटें मिलने से उसके पारंपरिक ब्राह्मण और दलित मतदाताओं में गठबंधन के प्रति विश्वास बढ़ेगा।