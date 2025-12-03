Hindustan Hindi News
Congress drags BJP leader name into Varanasi sex racket, BJP claims spa centre was tenanted
वाराणसी सेक्स रैकेट में कांग्रेस ने घसीटा बीजेपी नेत्री का नाम, पार्टी बोली- स्पा सेंटर किराएदार था

वाराणसी सेक्स रैकेट में कांग्रेस ने घसीटा बीजेपी नेत्री का नाम, पार्टी बोली- स्पा सेंटर किराएदार था

संक्षेप:

वाराणसी सेक्स रैकेट में कांग्रेस ने बीजेपी नेत्री का नाम घसीटा। इस पर बीजेपी ने कांग्रेस नेत्री के पोस्ट पर जवाब दिया। बीजेपी ने कहा कि स्पा सेंटर किराएदार था। जांच तथ्य पर होती है, ट्रोलिंग पर नहीं।

Wed, 3 Dec 2025 05:34 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के वाराणसी में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। एसओजी-2 और पुलिस ने सोमवार देर रात सिगरा इलाके में चल रहे दोनों सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने सिगरा थाना क्षेत्र के एक लॉन के सामने मेलोडी स्पा और त्रिनेत्र भवन के पास की बिल्डिंग में फ्लैट नंबर 112 में चल रहे देह व्यापार के अड्डे पर छापेमारी की। नौ युवतियों और चार युवकों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी नेत्री का नाम घसीटे हुए ऐक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में BJP नेत्री शालिनी यादव के पति के फ्लैट में सेक्स रैकेट चल रहा था। 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस पर यूपी बीजेपी का जवाब आया। सुप्रिया श्रीनेत को जवाब देते हुए बीजेपी ने कहा कि स्पा सेंटर किराएदार था।

जांच तथ्य पर होती है, ट्रोलिंग पर नहीं

बीजेपी ने अपने पोस्ट में लिखा कि दो दिसंबर को एसओजी ने सेक्स रैकेट चलाने वाले दो स्पा सेंटरों (मेलोडी स्पा और आमंत्रण स्पा ) पर कार्रवाई की और कई लोगों को गिरफ्तार किया। आमंत्रण स्पा का संचालन आरोपी अश्विनी त्रिपाठी कर रहा था, जिसने यह जगह किराए पर ली थी। पुलिस जांच में अब तक फ्लैट मालिक अरुण यादव और शालिनी यादव की कोई भूमिका नहीं पाई गई है। जांच में निर्दोष को बदनाम करने की कोशिशें नाकाम होंगी और दोषी कानून के शिकंजे में आएंगे। राजनीतिक हमले करने वालों के लिए संदेश है कि जांच तथ्य पर होती है, ट्रोलिंग पर नहीं।

दो महीनों में पुलिस ने सेक्स रैकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

आपको बता दें कि वाराणसी में पिछले दो महीनों में पुलिस ने सेक्स रैकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अक्टूबर और नवंबर 2025 में कुल पांच बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है, जिनमें 50 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें ज्यादातर मामले सिगरा, लंका, कैंट और मंडुवाडीह क्षेत्रों में सामने आए हैं। पुलिस का दावा है कि ये रैकेट सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप और लोकल एजेंटों के जरिए चल रहे थे। पुलिस का दावा है कि ये रैकेट सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप और लोकल एजेंटों के जरिए चल रहे थे।

सीज की हुई कार्रवाई

डीसीपी क्राइम सरवणन टी. ने बताया कि सूचना मिली कि सिगरा में मेलोडी स्पा और त्रिनेत्र भवन के पास बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 112 में देह व्यापार संचालित हो रहा है। इस पर एसओटी-2 ने एक साथ छापेमारी की। दोनों को सीज कर दिया गया है। फ्लैट नं. 112 से 5 युवतियां अवैध गतिविधि में संलिप्त मिलीं। जबकि, स्पा सेंटर से चार युवतियां और चार युवक पकड़े गए।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
