यूपी चुनाव से पहले बदलेंगे कांग्रेस के जिला और शहर अध्यक्ष, ऐलान जल्द

यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस संगठन में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। कांग्रेस के जिलाध्यक्षों और शहर अध्यक्षों के नाम पर चर्चा पूरी हो गई है। जल्द ऐलान होने की संभावना है। सोमवार को उनकी और UP कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद की प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधाना मिश्रा मोना ने प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद के साथ नई दिल्ली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम से मुलाकात की। उन्होंने इसकी एक तस्वीर भी ‘एक्स’ पर पोस्ट की है।

लखनऊ, विशेष संवाददाता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बड़ा फेरबदल करने वाली है। यूपी के कई जिलों में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और शहर अध्यक्ष बदले जाएंगे। पार्टी के जिला और शहर अध्यक्षों पर चर्चा आखिरकार सोमवार को पूरी हो गई। यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद ने देर शाम कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की।

सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी से जिला और शहर अध्यक्ष बदले जाने पर विस्तार से बात हुई है। इसके अलावा विधानसभा चुनाव पर भी विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई है। यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम पहले भी कह चुके हैं कि सपा से इसी सप्ताह से गठबंधन पर बातचीत शुरू होगी। लिहाजा कयास लगाए जा रहे हैं कि उस संबंध में भी प्रियंका गांधी से मशविरा हुआ होगा। राजेंद्र बुधवार को लखनऊ आयेंगे। ऐसे में उमीद है कि उस समय उनकी गठबंधन के मसले पर सपा नेताओं से मुलाकात हो। इमरान ने कहा कि अभी बातचीत का शुरुआती चरण शुरू होगा। हमें उम्मीद है कि गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा और सरकार बनाएगा।

प्रियंका गांधी से मुलाकात की तस्वीर की पोस्ट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधाना मिश्रा मोना ने प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद के साथ नई दिल्ली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम से मुलाकात की। उन्होंने इसकी एक तस्वीर भी ‘एक्स’ पर पोस्ट की है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर उन्होंने लिखा-‘आज नई दिल्ली में कांग्रेस महासचिव आदरणीय @priyankagandhi जी से उनके आवास पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी श्री @AdvRajendraPal जी एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष व सांसद श्री @Imranmasood_Inc जी के साथ भेंट कर संगठनात्मक कार्यों के संबंध में उनका बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त किया।’

एक अन्य पोस्ट में यूपी कांग्रेस की अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने लोगों ने विजयदशमी की शुभकामनाएं दीं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने ‘एक्स’ पर लिखा- ‘बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय का शाश्वत संदेश देने वाले पावन पर्व विजयादशमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। आइए, इस शुभ अवसर पर अहंकार, अन्याय और नकारात्मकता का त्याग कर सत्य, सेवा, समर्पण एवं सद्भाव के मूल्यों को अपने जीवन का आधार बनाएँ। हमारा प्रत्येक संकल्प समाज के उत्थान, जनकल्याण और राष्ट्र की उन्नति को समर्पित हो—इसी मंगलकामना के साथ आप सभी को विजयादशमी की अनंत शुभकामनाएँ। जय श्रीराम!!’