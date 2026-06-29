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राम मंदिर दान विवाद के बीच अयोध्या जा रहे कांग्रेसी नेता, रामलला के दर्शन करने वाले डेलिगेशन में कौन?

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच कांग्रेस का 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मंगलवार सुबह 9 बजे अयोध्या पहुंचेगा। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में सांसद किशोरी लाल शर्मा, राकेश राठौर, उज्ज्वल रमण सिंह और तनुज पुनिया सहित नेता भगवान रामलला के दर्शन-पूजन करेंगे।

राम मंदिर दान विवाद के बीच अयोध्या जा रहे कांग्रेसी नेता, रामलला के दर्शन करने वाले डेलिगेशन में कौन?

राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर चल रहे विवाद के बीच कांग्रेस का 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को अयोध्या पहुंचेगा। प्रतिनिधिमंडल भगवान रामलला के दर्शन-पूजन करेगा और मंदिर में मत्था टेककर पूजा-अर्चना करेगा। इस दौरे को राजनीतिक और धार्मिक दोनों पहलूओं से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय करेंगे। उनके साथ अमेठी से सांसद किशोरी लाल शर्मा, सीतापुर से सांसद राकेश राठौर, प्रयागराज से सांसद उज्ज्वल रमण सिंह और बाराबंकी से सांसद तनुज पुनिया, फरेंदा विधायक वीरेंद्र चौधरी, पूर्व सांसद एपी गौतम, पूर्व एमएलसी दीपक सिंह, पूर्व विधायक नीता गौतम शामिल रहेंगे। सभी नेता मंगलवार सुबह करीब 9 बजे अयोध्या पहुंचेंगे।

रामलला के दर्शन करेगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल

कांग्रेस की ओर से इस दौरे को धार्मिक आस्था से जुड़ा कार्यक्रम बताया जा रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि वे भगवान रामलला का आशीर्वाद लेने और दर्शन-पूजन के उद्देश्य से अयोध्या जा रहे हैं। दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल के राम मंदिर परिसर का भ्रमण करने और स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने की भी संभावना है। इस कार्यक्रम को लेकर स्थानीय प्रशासन भी सतर्क है और सुरक्षा के आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं।

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केजरीवाल ने भी किए थे रामलला के दर्शन

इससे पहले राम मंदिर विवाद के बीच दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविदं केजरीवाल ने रामलला के दर्शन किए थे। और संतों से आशीर्वाद लिया। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि अयोध्या में चढ़ावा चोरी की जो एफआईआर दर्ज हुई है वह सिर्फ दिखावा है और बड़े लोगों को बचाने की कोशिश है। उन्होंने चढ़ावे में कथित गबन मामले पर उन्होंने सरकार को घेरा है। ऐसे में कांग्रेस के डेलीगेशन के अयोध्या दौरे की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ने इसे सियासी हथकंडा बता रही है।

सीएम योगी ने सपा-कांग्रेस को घेरा

आपको बता दें राम मंदिर चंदा चोरी पर जारी सियासी बयानबाजी के बीच सीएम योगी हाथरस के सलेमपुर में सपा और कांग्रेस पर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में अयोध्या में रामभक्तों पर गोली चलवाने वाले अयोध्या को धार्मिक स्थल बनाने की बात कर रहे हैं। अखिलेश अयोध्या को लेकर अपने मुंह में पानी न लाएं। सीएम ने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक बयान दिया कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएंगे। सपा की सरकार ने ही रामभक्तों पर गोली चलवाई थी। आज जब रामभक्तों की मेहनत से अयोध्या त्रेतायुग का स्मरण कर रही है तो आपके मुंह में पानी आने लगा है।

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आठों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत

वहीं चढ़ावा चोरी में नामजद आठ आरोपियों की पैरवी को लेकर सोमवार को फैजाबाद बार एसोसिएशन ने अहम फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि आरोपियों का केस कोई वकील नहीं लड़ेगा। वहीं कोर्ट ने आज आठों आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

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