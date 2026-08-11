यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने राष्ट्रीय सचिवों के बीच जिलों और जोन की जिम्मेदारियां बांटीं

यूपी में कांग्रेस के नए प्रभारी बनाए गए राजेंद्र पाल गौतम ने नवनियुक्ति सहप्रभारियों को भी सोमवार को काम का बंटवारा कर दिया। सभी छह सह प्रभारियों को अलग-अलग जिलों और जोन की जिम्मेदारी दे दी।

यूपी कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र गौतम ने सोमवार को सह प्रभारियों को नई जिम्मेदारियां सौंप दीं (फाइल फोटो)

यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अपनी टीम को दुरुस्त करने में जुटी कांग्रेस ने सह प्रभारी बनाए गए राष्ट्रीय सचिवों को सोमवार को काम बांट दिए। यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इन सह प्रभारियों को अलग-अलग जिलों और जोन दिया गया है। अब्दुल हन्नान को अवध क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। कुणाल चौधरी को ब्रज क्षेत्र, वरुण चौधरी को प्रयागराज क्षेत्र, जगदीश चंद्र जनगिड़ को बुंदेलखंड, अभिषेक दत्त को पूर्वांचल और संजीव आर्य को पश्चिम क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है।

संगठन बनाने का काम जल्द पूरा करने के निर्देश वहीं, यूपी कांग्रेस को लेकर दिल्ली में हुई बैठक में पार्टी को संगठन बनाने का बचा हुआ काम जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ हुई बैठक में यूपी इकाई को निर्देश दिए गए हैं कि संगठन बनाने का काम जहां रुका था, उसे जल्द शुरू करके पूरा किया जाए। जिला स्तर पर संगठन को पांच स्तरों पर बनाना है। हालांकि, कई जगहों पर अब भी संगठन गठित करने का मामला ब्लॉक स्तर से आगे नहीं बढ़ पाया है।

कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने यूपी कांग्रेस को जल्द इस काम को पूरा करने के अलावा सांगठनिक गतिविधियों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। अगले साल प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के पहले संगठन को चुस्त करके चुनावी तैयारियों में जुटने को कहा गया है। बैठक में हाल ही में नियुक्त किए गए कांग्रेस सचिव, जिन्हें यूपी में सहप्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है भी शामिल हुए। उन्हें भी सांगठनिक कामों की निगरानी और यूपी इकाई से तालमेल करके पार्टी को मजबूत करने को कहा गया है।

किसके जिम्मे कौन-कौन से जिले अवध क्षेत्र के सह प्रभारी बनाए गए अब्दुल हन्नान के जिम्मे लखनऊ, उन्नाव, बहराइच, बाराबंकी, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई और रायबरेली रहेगा।

पूर्वांचल के सहप्रभारी बने अभिषेक दत्त के पास 12 ज़िले होंगे। इसें सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, आजमगढ़, मऊ, देवरिया, बलिया, संत कबीर नगर, अयोध्या और अंबेडकर नगर शामिल है।

प्रयागराज क्षेत्र के सह प्रभारी वरूण चौधरी के पास भी 12 ज़िले होंगे। इसमें वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, कौशांबी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अमेठी और सुल्तानपुर हैं।

बुंदेलखंड के सह प्रभारी जगदीश चंदर जांगिड़ के पास कानपुर समेत 13 ज़िले होंगे। इनमें कानपुर के अलावा कानपुर देहात, कन्नौज, औरैया, जालौन, महोबा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, हमीरपुर और इटावा शामिल हैं।

ब्रज क्षेत्र की जिम्मेदारी संभालने वाले कुणाल चौधरी के पास मथुरा समेत 13 ज़िले होंगे। इसमें आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, कासगंज, अलीगढ़, हाथरस, बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत और फर्रुखाबाद शामिल हैं।

पश्चिमी क्षेत्र के सह प्रभारी संजीव आर्य के पास 14 ज़िले होंगे। इसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, संभल, मेरठ, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर और गौतम बुद्ध नगर है।

आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में टीम घोषित नहीं कर पाई भाजपा उधर, भाजपा अभी अपने आधा दर्जन से अधिक सांगठनिक जिलों में टीम घोषित नहीं कर पाई है। इनमें हाथरस, अंबेडकर नगर, देवरिया, चंदौली, गोरखपुर महानगर सहित अन्य जिले शामिल हैं। टीम की घोषणा न हो पाने के कारण नये चेहरों के लिए सिफारिशों का सिलसिला भी थम नहीं रहा। उधर, संगठन का काम भी प्रभावित हो रहा है। दरअसल, नये पदाधिकारी अभी बने नहीं हैं और हटना तय मानकर मौजूदा पदाधिकारियों का काम में मन नहीं लग रहा।

मिशन-2027 की तैयारियों में जुटी भाजपा अपनी सांगठनिक इकाइयों को नीचे से ऊपर तक दुरुस्त करने में जुटी है। प्रदेश टीम की घोषणा के बाद अब क्षेत्रीय टीमों और मोर्चों के गठन के काम को गति दी गई है। माना जा रहा है कि आगामी 10 दिनों में पार्टी इस काम को बहुत हद तक पूरा कर लेगी। मगर अभी प्रदेश के आठ-नौ जिले ऐसे हैं, जहां जिलाध्यक्ष तो घोषित हो गए लेकिन अभी तक उनकी टीम की घोषणा नहीं हो पाई है। ऐसे में इन जिलों में पार्टी के अभियान-कार्यक्रम और चुनावी तैयारियां गति नहीं पकड़ पा रहीं।

सिफारिश में जुटे जनप्रतिनिधि दरअसल, भाजपा ने पूरे प्रदेश को 98 संगठनात्मक जिलों में बांट रखा है। पार्टी ने कई राउंड में इन जिलों में जिलाध्यक्षों की घोषणा की थी। इनमें से कई जिले ऐसे थे, जहां अध्यक्ष की घोषणा सबसे बाद में हो पाई। इनमें वाराणसी जिला, संतकबीर नगर, देवरिया, चंदौली, हाथरस, गोरखपुर महानगर, अंबेडकर नगर आदि संगठनात्मक जिले शामिल हैं। पार्टी अपनी हर योजना को प्रदेश से क्षेत्र और क्षेत्रों से जिलों और फिर मंडलों से होते हुए बूथ इकाई तक पहुंचाती है।