कांग्रेस और सपा ने लोगों को जात और मजहब में बांट कर राज किया, लखनऊ में खूब बरसे चिराग पासवान

चिराग पासवान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर बरसे। चिराग ने कहा कि कांग्रेस और सपा ने सभी लोगों को जात और मजहब में बांट कर राज किया। ऐसे लोगों की जवाबदेही तय करनी होगी।

लखनऊ के एक कार्यक्रम के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा ने हमेशा जात और मजहब के नाम पर लोगों के बांट कर राज करने का काम किया। ऐसे लोगों की जवाबदेही तय करनी होगी। कहा कि जरूरत है कि एकजुट होकर हम सभी एक साथ मिलकर विकास की दिशा में काम कर करें। हमें अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए काम करना होगा। ऐसा प्रदेश और देश बनाना होगा, जहां सबको समान अधिकार मिले। हर व्यक्ति को खुद चिराग पासवान बन कर हर घर जाना होगा, लोगों को विकास की राह दिखानी होगी।

जिन पार्टियों ने पिछले चुनावों में आरक्षण और संविधान खतरे में होने का लोगों में भ्रम फैलाया। संसद में संविधान हाथ में लेकर लोकसभा को भ्रमित करने का काम किया। उन्होंने हमेशा बाबा साहेब और संविधान को अपमानित करने का काम किया है। कांग्रेस और उनकी सहयोगी पार्टियों ने यह काम किया। कांग्रेस ने आजादी के तीन दशक बाद भी बाबा साहेब की तस्वीर संसद में नहीं लगवाई। आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि ज़ब तक चिराग पासवान जिंदा है न तो आरक्षण को खतरा है और न ही संविधान को।

ये बाते लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहीं। वह लखनऊ के इंदिरा गाँधी प्रतिष्ठान में लोक जन शक्ति पार्टी के संस्थापक व पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. रामविलास पासवान की जयंती महोत्सव में आए पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत रत्न से बाबा साहेब को सम्मानित करने का काम हमारे नेता रामविलास पासवान ने किया। उनके प्रयास से संसद के सेंट्रल हाल में बाबा साहेब का चित्र लगा। आरक्षण की मांग यदि सबसे पहले किसी ने की तो वो रामविलास पासवान ही थे। दलित समाज को उठाने का काम रामविलास पासवान ने ही किया।

कांग्रेस को कभी इस समाज की परवाह नहीं रही। आज समाज के हर वर्ग के हाथ में मोबाइल फोन है तो यह सिर्फ हमारे नेता के संकल्प से ही हो पाया। हर गरीब के घर में राशन की सोच रामविलास पासवान की सोच का परिणाम है। कोरोना काल में खाद्य विभाग की जिम्मेदारी होने के नाते उन्होंने इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मशविरा कर इस काम को अंजाम दिया। समाज के सभी वर्ग को साथ लेकर चलने की उनकी सोच को आज आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं।

चिराग पासवान ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आपको विशवास दिलाता हूँ कि जो लोग बार-बार आरक्षण और संविधान खतरे का भ्रम फैलाते हैं, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। ज़ब तक चिराग पासवान जिंदा है न तो आरक्षण को खतरा है और न ही संविधान को। जात-पात, मजहब-धर्म से ऊपर उठकर पूरे समाज को विकसित करना है।

सपा के गुंडे हमारे समाज के लोगों की हत्या करते हैं जमुई के सांसद व उत्तर प्रदेश प्रभारी अरुण भारती ने कार्यक्रम में कहा कि पिछले चुनाव में आरक्षण और संविधान खतरे में है, के बहकावे में आ गए और वोट दे दिया। इस बार नहीं आना है। बहकावे में आकर जिस सपा को वोट दिया उसी के गुंडों ने हमारे समाज के जसपाल सरोज को जला कर मार डाला व हिमांशु सरोज को चौराहे पर गोली मार कर हत्या कर दी। समाज के युवा सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे थे, उन पर सपा के गुंडों ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया। इन मुद्दों और और न तो सपा के अखिलेश यादव और न ही कांग्रेस के राहुल गांधी ने मुंह खोला। आपके साथ सिर्फ चिराग पासवान खड़े हुए। अखिलेश जी बहुत पीडीए -पीडीए करते हैं पर केवल वोट लेने के लिए। अब हमें किसी और पार्टी से नेता उधार लेने की जरूरत नहीं, हमारे पास अपना नेता चिराग पासवान ज़ब हैं।