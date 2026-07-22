कांग्रेस और सपा झूठ का नैरेटिव फैलाने वाले दल, गोरखपुर में विपक्ष पर खूब गरजे योगी
गोरखपुर में सीएम योगी विपक्ष पर खूब गरजे। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस और सपा झूठ का नैरेटिव फैलाने वाले दल हैं। उन्होंने कांग्रेस और सपा की शरारती साजिशों और नकारात्मक नैरेटिव से सजग रहने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के बूथ अध्यक्षों को विधानसभा चुनाव 2027 में सफलता हासिल करने का मंत्र देने के साथ ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने इन दोनों दलों को देश में झूठा नैरेटिव फैलाने वाला बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 के पहले सपा सरकार में प्रदेश में नौकरी से लेकर सरकार की योजनाओं तक, सब पर ‘सैफई सिंडिकेट’ का कब्जा रहता था।
योगी आदित्यनाथ, बुधवार को योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित गोरखपुर शहर और गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस और सपा की शरारती साजिशों और नकारात्मक नैरेटिव से सजग रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा की शरारत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सभी बूथ अध्यक्ष कमर कसकर तैयार रहें।
भाजपा बनी विश्वास का प्रतीक
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष का नैरेटिव है कि एक झूठ को सच साबित करने के लिए सौ बार झूठ बोलो। जबकि भाजपा सिर्फ सत्य पर विश्वास करती है और इसी कारण आज भाजपा विश्वास का प्रतीक बन चुकी है। योगी ने कहा कि विपक्ष के लोग अराजकता, उपद्रव, गुंडागर्दी माफियागिरी और लूट में विश्वास करता है जबकि भाजपा का पक्ष समाज में धर्म, उत्सव, विकास और लोक कल्याण के लिए है।
विपक्षी दलों ने पहले किसानों को भड़काया, अब छात्रों को भड़का रहे
योगी ने कहा कि सपा और कांग्रेस जातियों को आपस में लड़ाने का काम करती हैं। साजिश के तहत आंदोलन कराकर छात्रों को बदनाम करती हैं। उन्होंने दिल्ली में जारी आंदोलन का नाम लिए बगैर कहा कि ऐसा ही सीएए के विरोध में कराया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले विपक्ष के इन दलों ने किसानों को भड़काया अब छात्रों को भड़का रहे हैं।
कांग्रेस व सपा ने जिन्ना को महिमामंडित किया
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने समाज में साजिश और शरारत की। कांग्रेस ने एक लाख रुपये देने का झूठा वादा। सपा और कांग्रेस ने आरक्षण पर गलत नैरेटिव फैलाया। जबकि सच्चाई यह है कि बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर, महर्षि वाल्मीकि, संत रविदास को सम्मान मिला तो पीएम के मार्गदर्शन व नेतृत्व में भाजपा ने दिया। देशहित में जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन्हें भी भाजपा सरकार ने सम्मान दिया। उनकी सबसे ऊंची प्रतिमा बनवाई। कांग्रेस और सपा ने सरदार पटेल व डॉ. आंबेडकर की बजाय जिन्ना को महिमामंडित किया।
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