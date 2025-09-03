कूड़ा डालने पर खूनी संघर्ष: बागपत में चले ईंट-पत्थर, 4 पुलिसकर्मी घायल

बागपत में दो पड़ाेसियों के बीच कूड़ा डालने के मामूली विवाद को लेकर देखते ही देखते बड़ा बवाल हो गया। दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। उनके बीच मारपीट शुरू हो गई। लाठी-डंडों और पत्थरों से हुए हमले में कई लोग रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे चार पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हो गए।

Baghpat News: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के रमाला थाना क्षेत्र के सूप गांव में मंगलवार की सुबह कूड़ा डालने के मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच हुई इस झड़प में ईंट-पत्थर और लाठी-डंडे जमकर चले, जिसमें चार महिलाओं सहित एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस पर भी हमला हुआ, जिसमें चार पुलिसकर्मी भी घायल हो गए।

पुलिस भी हुई घायल यह घटना मंगलवार की सुबह-सुबह हुई। कूड़ा डालने को लेकर दो पड़ोसी परिवारों में बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और उनके बीच मारपीट शुरू हो गई। लाठी-डंडों और पत्थरों से हुए हमले में कई लोग घायल हो गए। ग्रामीणों द्वारा सूचना दिए जाने के बाद रमाला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पथराव की चपेट में पुलिस कर्मी भी आ गए। इसमें उप-निरीक्षक मयंक, महिला पुलिसकर्मी बबीता चौधरी, कांस्टेबल मीनू शर्मा और विकास कुमार घायल हो गए।

पुलिस ने स्थिति को संभाला पुलिस ने किसी तरह हल्का बल प्रयोग कर स्थिति को नियंत्रित किया और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचाया। घायल लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है, जिसके मद्देनजर एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। फिलहाल गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार गश्त कर रही है।