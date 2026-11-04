वोटर लिस्ट से मुस्लिम के बाद हिंदू वोटरों के नाम काटने की पुष्टि, बीएलओ सस्पेंड

यूपी के बरेली में सांप्रदायिक द्वेष के चलते हिंदू वोटरों के नाम काटने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इलाके के प्रधान की शिकायत पर हुई जांच में आरोपों की पुष्टि के बाद बीएलओ को सस्पेंड कर दिया है।

बरेली, मुख्य संवाददाता। वोटर लिस्ट से नाम काटने जोड़ने के खेल का एक और खुलासा बरेली में हुआ है। विपक्षी पार्टियां मुस्लिम मतदाताओं के नाम काटने और उनके एपिक नंबर के साथ नाम से छेड़छा़ का आरोप लगाया था। यहां 26 हिंदू वोटरों के नाम मतदाता सूची से गायब कर दिए गए। बीएलओ नफीस मोहम्मद खां ने सांप्रदायिक द्वेष के चलते किया। प्रधान और ग्रामीणों की शिकायत पर हुई जांच में आरोपों की पुष्टि होने पर बीएलओ को निलंबित कर दिया गया है। पूर्व प्रधान से मिलीभगत कर वोटरों के नाम काटने का आरोप लगा है। मामला पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट का है। इससे पहले विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट से पीलीभीत में बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटरों को मतदान से दूर रखने के लिए एपिक नंबर सेम रखते हुए नाम बदल देने का आरोप कांग्रेस ने लगाए थे। वहां भी जांच में पुष्टि के बाद कई अधिकारियों पर ऐक्शन लिया गया है।

शेरगढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर के प्रधान राहुल गंगवार ने बीते दिनों आईजीआरएस पर शिकायत की थी। राहुल का आरोप था कि ग्राम पंचायत में तैनात बीएलओ नफीस मोहम्मद खां (सहायक अध्यापक) ने साम्प्रदायिक द्वेष के चलते हिंदू धर्म के 26 वोटरों का नाम मतदाता सूची से काट दिया। गांव के ही वेद प्रकाश, हेमाकली, ललिता देवी, राकेश, ढाकन लाल आदि ने भी शपथ पत्र देकर वोट काटे जाने की शिकायत की।

पूर्व प्रधान से पैसे लेकर वोट काटने का आरोप आरोप लगाया कि कंपोजिट स्कूल मोहम्मदपुर में सहायक अध्यापक नफीस मोहम्मद खां गांव में बीएलओ का कार्य कर रहे थे। नफीस ने पूर्व प्रधान रेहान खां से मोटी धनराशि लेकर हिंदू समुदाय के 26 वोट निरस्त कर दिए। इसकी त्रिसदस्यीय कमेटी से जांच कराई गई। जांच के दौरान नफीस 26 वोट काटे जाने के विषय में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा सके।

प्रथम दृष्टया दोषी पाने पर किया सस्पेंड जांच में नफीस को गलत प्रकार से सूची से वोटरों के नाम काटने का प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया। कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर बीएसए डॉ विनीता ने नफीस को सस्पेंड कर दिया है। नफीस को मीरगंज ब्लॉक के कंपोजिट स्कूल सहसा में सम्बद्ध किया गया है। खंड शिक्षा अधिकारी फहेतगंज पश्चमी भानु शंकर गंगवार को जांच अधिकारी नामित किया गया है। उन्हें आरोप पत्र गठित कर बीएसए के अनुमोदन के बाद प्रकरण की जांच 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।