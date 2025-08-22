अंधेरा होते ही महिला यात्री के बगल में बैठ गया कंडक्टर, चलती बस में कीं अश्लील हरकतें

चंडीगढ़ से यूपी आ रही बस में रात होते ही अंतिम सीट पर बैठी महिला के बगल में कंडक्टर आकर बैठ गया और अश्लील हरकतें शुरू कर दीं। महिला ने टोका तो बीच रास्ते ही उतारने की धमकी दी। डरी-सहमी महिला बरेली पहुंची तो अधिकारियों से शिकायत की। उसने अधिकारी पर भी कंडक्टर को बचाने का आरोप लगाया।

एक महिला यात्री ने परिवहन निगम बरेली क्षेत्र में बदायूं डिपो के कंडक्टर पर बस में अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया है। महिला चंडीगढ़ से बदायूं अपने घर आने के लिए बस पर सवार हुई थी। उसका आरोप है कि रात में कंडक्टर उसकी सीट पर जाकर बैठक गया। अश्लीलता की और विरोध पर उसका टिकट लेकर रास्ते में उतारने की धमकी दी। मामले की जांच पीलीभीत डिपो को दी गई है।

बिसौली इलाके की महिला के अनुसार उसके पति चंडीगढ़ में रहते हैं। 29 मई की रात वह चंडीगढ़ से बदायूं के लिए बस संख्या यूपी 78 एटी 1079 में सवार हुई थी। वह पीछे वाली सीट पर बैठी थी। अन्य यात्री सो रहे थे। तभी कंडक्टर उसके बगल आकर बैठ गया और अश्लीलता करने लगा। उसने विरोध किया तो धमकी दी कि अगर कुछ कहा तो यहीं रास्ते में उतार दूंगा और टिकट फाड कर फेंक देंगे। जब उसने कहा, वह शिकायत करेगी तो मारने की धमकी दी।