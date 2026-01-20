टिकट के रुपये लेकर भाग गया कंडक्टर, अफसरों ने कर दिया बर्खास्त, तीन बाबू भी सस्पेंड

संक्षेप: अलीगढ़ में परिवहन निगम के एक परिचालक तीन दिन का सवारियों से लिया गया टिकट का रुपया लेकर गायब हो गया। मामला जब अधिकारियों तक पहुंचा तो अफरा-तफरी मच गई। आरएम ने तुरंत मामले में तीन लोगों को निलंबित कर स्टेशन इंचार्ज का स्थानांतरण कर दिया।

यूपी के अलीगढ़ में परिवहन निगम के एक परिचालक तीन दिन का सवारियों से लिया गया टिकट का रुपया लेकर गायब हो गया। मामला जब अधिकारियों तक पहुंचा तो अफरा-तफरी मच गई। आरएम ने तुरंत मामले में तीन लोगों को निलंबित कर स्टेशन इंचार्ज का स्थानांतरण कर दिया। परिचालक की संविदा समाप्त तक थाने में शिकायत दी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।मामले के मुताबिक परिचालक अरुण कुमार नोएडा रूट की बस में चल रहा था। उसे 7,8,9 जनवरी को ट्रिप की थी। लेकिन रुपया विभाग में सवारियों से टिकट के एवज में लिया गया 39 हजार रुपये जमा नहीं कराया।

10 जनवरी को बस विभाग में जमा कर दी। इसके बाद कैश लेकर चला गया। इसके बाद विभाग की तरफ से उससे कई बार संपर्क किया गया। लेकिन उसने साफ जवाब नहीं दिया। इसके बाद 13 जनवरी को थाने में स्टेशन प्रभारी में परिचालक के विरुद्ध तहरीर दी। आरएम सत्येंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि इस मामले में विभाग के लोगों की घोर लापरवाही सामने आई है। मामले में बाबू प्रवीन, राकेश, दिनेश को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वरिष्ठ केंद्र प्रभारी रेनू सिंह का अलीगढ़ डिपो से बुद्ध विहार डिपो में स्थानांतरण किया गया है। साथ ही आरोपी परिचालक की संविदा समाप्त कर दी गई है।

पहले दिन जमा करना होगा कैश आरएम के मुताबिक आमतौर पर लोड फैक्टर पूरा न होने पर उसी परिचालक को बस दी जाती है। मगर, अब ऐसा नहीं होगा। बस के चालक-परिचालक बदले जाएंगे। एक दिन का कैश भी जमा किया जाएगा। आरएम के मुताबिक इस मामले में एआरएम, एकाउंटेंट की भी पूरी जिम्मेदारी तय होती है। इनकी भी फाइल तैयार कर शासन को भेजी जाएगी।