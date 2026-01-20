Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsconductor ran away with ticket money officials dismissed him and three clerks were also suspended
टिकट के रुपये लेकर भाग गया कंडक्टर, अफसरों ने कर दिया बर्खास्त, तीन बाबू भी सस्पेंड

टिकट के रुपये लेकर भाग गया कंडक्टर, अफसरों ने कर दिया बर्खास्त, तीन बाबू भी सस्पेंड

संक्षेप:

अलीगढ़ में परिवहन निगम के एक परिचालक तीन दिन का सवारियों से लिया गया टिकट का रुपया लेकर गायब हो गया। मामला जब अधिकारियों तक पहुंचा तो अफरा-तफरी मच गई। आरएम ने तुरंत मामले में तीन लोगों को निलंबित कर स्टेशन इंचार्ज का स्थानांतरण कर दिया।

Jan 20, 2026 07:37 pm ISTDinesh Rathour अलीगढ़, कार्यालय संवाददाता
share Share
Follow Us on

यूपी के अलीगढ़ में परिवहन निगम के एक परिचालक तीन दिन का सवारियों से लिया गया टिकट का रुपया लेकर गायब हो गया। मामला जब अधिकारियों तक पहुंचा तो अफरा-तफरी मच गई। आरएम ने तुरंत मामले में तीन लोगों को निलंबित कर स्टेशन इंचार्ज का स्थानांतरण कर दिया। परिचालक की संविदा समाप्त तक थाने में शिकायत दी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।मामले के मुताबिक परिचालक अरुण कुमार नोएडा रूट की बस में चल रहा था। उसे 7,8,9 जनवरी को ट्रिप की थी। लेकिन रुपया विभाग में सवारियों से टिकट के एवज में लिया गया 39 हजार रुपये जमा नहीं कराया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

10 जनवरी को बस विभाग में जमा कर दी। इसके बाद कैश लेकर चला गया। इसके बाद विभाग की तरफ से उससे कई बार संपर्क किया गया। लेकिन उसने साफ जवाब नहीं दिया। इसके बाद 13 जनवरी को थाने में स्टेशन प्रभारी में परिचालक के विरुद्ध तहरीर दी। आरएम सत्येंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि इस मामले में विभाग के लोगों की घोर लापरवाही सामने आई है। मामले में बाबू प्रवीन, राकेश, दिनेश को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वरिष्ठ केंद्र प्रभारी रेनू सिंह का अलीगढ़ डिपो से बुद्ध विहार डिपो में स्थानांतरण किया गया है। साथ ही आरोपी परिचालक की संविदा समाप्त कर दी गई है।

ये भी पढ़ें:एक पति, 3 बॉयफ्रेंड; दो आशिकों के बीच सोई बीवी को मारने वाले पति को पछतावा नहीं

पहले दिन जमा करना होगा कैश

आरएम के मुताबिक आमतौर पर लोड फैक्टर पूरा न होने पर उसी परिचालक को बस दी जाती है। मगर, अब ऐसा नहीं होगा। बस के चालक-परिचालक बदले जाएंगे। एक दिन का कैश भी जमा किया जाएगा। आरएम के मुताबिक इस मामले में एआरएम, एकाउंटेंट की भी पूरी जिम्मेदारी तय होती है। इनकी भी फाइल तैयार कर शासन को भेजी जाएगी।

ये भी पढ़ें:थाने बुलाकर की गई पिटाई, युवक ने पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाकर खाया जहर

तो क्या कैश हो गया जमा

सूत्रों के मुताबिक विभाग का कैश पूरा करने के लिए रुपया जुटाया गया और जमा कर दिया। उधर, परिचालक ने बोल दिया कि कैश गिर गया। साथ ही इस मामले में स्टेशन प्रभारी की पूरी जिम्मेदारी होती है। लेकिन उनका स्थानांतरण कर इतिश्री कर दी गई।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Aligarh News Up Latest News Roadways
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |