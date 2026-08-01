800 बंदियों वाली जेल में केवल 316 बंदी, ओपन जेल की खराब हालत पर हाईकोर्ट नाराज, सरकार से मांगा जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में ओपन करेक्शनल इंस्टीट्यूशन (खुली जेल) की खराब स्थिति पर नाराज़गी जताई है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से दाखिल अनुपालन हलफनामा उम्मीदों से काफी कम है।
Allahabad Highcourt: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में ओपन करेक्शनल इंस्टीट्यूशन (खुली जेल) की खराब स्थिति पर नाराज़गी जताई है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से दाखिल अनुपालन हलफनामा उम्मीदों से काफी कम है। कोर्ट के अनुसार, प्रदेश में फिलहाल सिर्फ एक ही ओपन जेल लखनऊ स्थित मॉडल जेल कार्यरत है, जिसकी क्षमता 800 बंदियों की है लेकिन वहां मात्र 316 बंदी ही रखे गए हैं। राज्य यह भी स्पष्ट नहीं कर पाया कि इन 316 बंदियों के चयन का आधार क्या था और शेष 484 सीटें कब तक भरी जाएंगी। कोर्ट ने विशेष रूप से इस बात पर आपत्ति जताई कि महिला बंदियों को केवल लिंग के आधार पर ओपन जेल की सुविधा से वंचित रखा गया है, जिसे कोर्ट ने पूरी तरह अस्वीकार्य करार दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को अपनी नीति में इस कमी को दूर करने को कहा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह एवं न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने दिया है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के गत 26 फरवरी के आदेश (सुहास चकमा बनाम भारत संघ) के अनुपालन में कायम जनहित याचिका के तहत सुना जा रहा है। कोर्ट ने महाराष्ट्र, राजस्थान और केरल में लागू बेहतर प्रणालियों का ज़िक्र किया, जहां बंदियों को परिवार के साथ रहने, खेती करने, बेहतर मज़दूरी कमाने और शिक्षा-प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं दी जाती हैं।
यूपी में 80 हजार से ज्यादा कैदी काट रहे सजा
ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि यूपी में सिर्फ 27 फीसदी ओपन जेल क्षमता का उपयोग हो पा रहा है जबकि राज्य में 80 हजार से अधिक कैदी सज़ा काट रहे हैं यानी मौजूदा सुविधा कुल ज़रूरत के 0.1 प्रतिशत से भी कम है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कम से कम दो नई ओपन जेल स्थापित करने पर विचार करने और अगली सुनवाई पर महानिदेशक जेल का विस्तृत हलफनामा चारों राज्यों की तुलनात्मक तालिका सहित पेश करने का निर्देश दिया है।
जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी
इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के ब्यूरो ऑफ़ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट पर भी ध्यान दिया था। इसमें दूसरी बातों के अलावा गवर्नेंस के लिए सबसे अच्छे नॉर्मल तरीकों को बताया गया है- इनमें (1) युवा कैदियों का जल्दी ट्रांसफर ताकि सुधार, पुनर्वास और फिर से एक साथ आने को बढ़ावा मिलने (2) बंद जेलों में लंबे समय तक कैद को कुछ खास मामलों तक ही सीमित रखने (3) खेतीबारी पर आधारित कैंपों से खुली जेलों में शिफ्ट करना जो शहरी और इंडस्ट्रियल इलाकों के पास हो सकते हैं (4) पढ़ाई और वोकेशनल ट्रेनिंग को मार्केट से जुड़े सर्वाइवल स्किल्स के साथ जोड़ने (5) ट्रांसफर के लिए अर्हता को सुधार के तरीके और क्षमता के आधार पर तय करने न कि जेल में बिताए समय और जुर्म की गंभीरता के आधार पर (6) कैदियों को उनके परिवारों के साथ रहने में मदद करना और (7) बेहतर हेल्थ केयर सुविधाएं देना ताकि खुली जेलों सुविधाओं के लिए योग्य लोगों को बंद जेलों के अंदर मौजूद अस्पतालों में भर्ती न होना पड़े। अलग-अलग राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश की लागू करने की दूसरी रिपोर्ट पर विचार करने के बाद यह देखा गया है कि खुली जेलों की सुविधा का सिर्फ़ 27 फीसदी ही इस्तेमाल किया गया है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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