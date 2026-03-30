प्रेमिका की फोटो वायरल करने की शिकायत थाने पहुंची; तो लड़के ने खाया जहर, मौत

शिकायत पर पुलिस ने किशोर के न मिलने पर उसके पिता को थाने बुला लिया। थाने पर मामला समझने के बाद पिता घर लौटा और बेटे को फटकार लगाने लगा। बेटा मौका पाकर घरवालों की नजरों से ओझल हुआ और जहरीला पदार्थ खा लिया।

UP News: प्रतापगढ़ जिले के अंतू में नाबालिग प्रेमिका की अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की शिकायत थाने पहुंचने पर आरोपी किशोर ने जहरीला पदार्थ खा लिया। गंभीर हालत में उसे प्रयागराज ले जाया गया लेकिन उसकी मौत हो गई। मामले में दोनों पक्ष में समझौते का प्रयास होता रहा। प्रयागराज से पोस्टमार्टम के बाद शव रविवार शाम घर आया तो परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अंतू थाना क्षेत्र के छतरपुर निवासी एक व्यक्ति ने दो शादियां की हैं। दूसरी पत्नी का 16 वर्षीय बेटा करीब के ही शिवाला स्थित विद्यालय में हाईस्कूल का छात्र था। वह परीक्षा देने के बाद कुछ दिन पहले पिता के पास दिल्ली चला गया।

फोटो वायरल करने की शिकायत थाने पहुंची शनिवार को पिता के साथ दिल्ली से घर आया। तभी गांव की ही एक किशोरी परिजनों के साथ अंतू थाने पर आयोजित समाधान दिवस में पहुंच गई। शिकायती पत्र देकर बताया कि किशोर ने उसके साथ की चैट और फोटो फेसबुक इंस्टाग्राम पर वायरल की है। शिकायत पर पुलिस किशोर के न मिलने पर उसके पिता को थाने बुला लिया। थाने पर मामला समझने के बाद पिता घर लौटा और बेटे को फटकार लगाने लगा। बेटा मौका पाकर घरवालों की नजरों से ओझल हुआ और जहरीला पदार्थ खा लिया।

पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार परिजन आनन फानन उसे मेडिकल कॉलेज ले गए। वहां से प्रयागराज रेफर कर दिया गया। प्रयागराज में देर रात किशोर की मौत हो गई। प्रयागराज में ही पोस्टमार्टम कराने के बाद शनिवार शाम परिजन शव लेकर घर पहुंचे। जिसके बाद में उसका सई नदी किनारे अंतिम संस्कार कर दिया गया।

लड़का-लड़की दोनों नाबालिग किशोर दो भाई और दो बहनों में दूसरे नंबर पर था। एसओ अभिषेक सिंह सिरोही ने बताया कि दोनों के नाबालिग होने की दशा में उनके परिजन भी कार्रवाई न कराने को लेकर सहमत थे, लेकिन किशोर ने जहर खा लिया। उसकी मौत हो गई है। अगर कोई तहरीर आएगी तो मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।