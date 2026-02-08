Hindustan Hindi News
दूध में पानी मिलाने का विरोध पड़ा भारी, डेरी संचालक ने रिटायर्ड फौजी और बेटे को लाठी से पीटा

संक्षेप:

लखनऊ के तेलीबाग में दूध में पानी मिलाने का विरोध करने पर डेरी संचालक और साथियों ने रिटायर्ड फौजी और उसके बेटे पर लाठी-डंडों व ईंटों से हमला कर घायल कर दिया। बेटे की उंगली में फ्रैक्चर आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

Feb 08, 2026 05:17 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, संवाददाता, पीजीआई (लखनऊ)
लखनऊ के पीजीआई इलाके के तेलीबाग में दूध में पानी मिलाने का विरोध करना एक रिटायर्ड सैन्यकर्मी और उसके बेटे को भारी पड़ गया। डेरी संचालक ने साथियों के साथ मिलकर लाठी-डंडों और ईंटों से हमला कर पिता-पुत्र को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद से पीड़ित परिवार दहशत में है। वृंदावन योजना सेक्टर-5डी निवासी रिटायर्ड फौजी ब्रजेश कुमार अपने परिवार के साथ रहते हैं। वह काफी समय से तेलीबाग के राजीव नगर घोसियाना निवासी सानू से दूध ले रहे थे। आरोप है कि कुछ दिनों से दूध में पानी मिलाया जा रहा था, जिसका उन्होंने कई बार विरोध किया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ।

शुक्रवार सुबह ब्रजेश कुमार अपने बेटे दीपक के साथ दूध लेने पहुंचे। इस दौरान विरोध करने पर सानू ने गाली-गलौज शुरू कर दी। बेटे के विरोध करने पर सानू ने लाठी से हमला कर दिया। पिता ने बीच-बचाव किया तो सानू और लाला समेत आधा दर्जन से अधिक लोगों ने दोनों को घेरकर पीटा। मौके पर 40-50 लोग जमा हो गए। एक युवक की मदद से दोनों किसी तरह घर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।

वहीं आरोप है कि हमलावरों ने पुलिस के सामने भी जमकर हंगामा किया। हमले में ब्रजेश कुमार के हाथ-पैर में गंभीर चोटें आईं, जबकि दीपक की उंगली में फ्रैक्चर है। चौकी प्रभारी दिनकर वर्मा के अनुसार जांच के बाद शनिवार रात रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। फिलहाल अभी दो के नाम सामने आए हैं।