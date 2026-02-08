दूध में पानी मिलाने का विरोध पड़ा भारी, डेरी संचालक ने रिटायर्ड फौजी और बेटे को लाठी से पीटा

संक्षेप: लखनऊ के तेलीबाग में दूध में पानी मिलाने का विरोध करने पर डेरी संचालक और साथियों ने रिटायर्ड फौजी और उसके बेटे पर लाठी-डंडों व ईंटों से हमला कर घायल कर दिया। बेटे की उंगली में फ्रैक्चर आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

लखनऊ के पीजीआई इलाके के तेलीबाग में दूध में पानी मिलाने का विरोध करना एक रिटायर्ड सैन्यकर्मी और उसके बेटे को भारी पड़ गया। डेरी संचालक ने साथियों के साथ मिलकर लाठी-डंडों और ईंटों से हमला कर पिता-पुत्र को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद से पीड़ित परिवार दहशत में है। वृंदावन योजना सेक्टर-5डी निवासी रिटायर्ड फौजी ब्रजेश कुमार अपने परिवार के साथ रहते हैं। वह काफी समय से तेलीबाग के राजीव नगर घोसियाना निवासी सानू से दूध ले रहे थे। आरोप है कि कुछ दिनों से दूध में पानी मिलाया जा रहा था, जिसका उन्होंने कई बार विरोध किया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ।

शुक्रवार सुबह ब्रजेश कुमार अपने बेटे दीपक के साथ दूध लेने पहुंचे। इस दौरान विरोध करने पर सानू ने गाली-गलौज शुरू कर दी। बेटे के विरोध करने पर सानू ने लाठी से हमला कर दिया। पिता ने बीच-बचाव किया तो सानू और लाला समेत आधा दर्जन से अधिक लोगों ने दोनों को घेरकर पीटा। मौके पर 40-50 लोग जमा हो गए। एक युवक की मदद से दोनों किसी तरह घर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।