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यूपी में दरगाह सैयद सालार मसूद गाजी में बड़े गबन की शिकायत, ऐक्शन में डीएम; SIT जांच की भी उठी मांग

Deep Pandey हिन्दुस्तान, बहराइच, हिन्दुस्तान
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Bahraich Dargah Syed Salar Masud Ghazi: यूपी के बहराइच जिले में दरगाह सैयद सालार मसूद गाजी में बड़े गबन की शिकायत हुई है। शिकायत के डीएम ऐक्शन में आ गए हैं।उधर, मामले में एसआईटी जांच की मांग भी उठने लगी है।

यूपी में दरगाह सैयद सालार मसूद गाजी में बड़े गबन की शिकायत, ऐक्शन में डीएम; SIT जांच की भी उठी मांग

Bahraich Dargah Syed Salar Masud Ghazi: उत्तर प्रदेश के बहराइच के दरगाह में गबन का मामला सामने आया है। दरगाह सैयद सालार मसूद गाजी में चढ़ावे और दूसरे मदों से आने वाली रकम में बड़े गबन की शिकायत हुई है। उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से जिलाधिकारी बहराइच को पत्र दिया गया है। शिकायत के बाद डीएम ऐक्शन में आ गए हैं। डीएम ने तीन सदस्यीय समिति गठित करके जांच कराई है। इस मामले में 13 सदस्यीय दरगाह की पूरी कमेटी जांच के दायरे में है। मामले में एसआईटी से भी जांच कराने की मांग उठ रही है। जिले के प्रभारी मंत्री व कैबिनेट मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने आस्था स्थलों पर हो रही लूट की जांच के लिए डीएम से दरगाह शरीफ में लूट व गबन की जांच 15 दिन में पूरी कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिये हैं।

जांच कमेटी ने रिपोर्ट डीएम को सौंप दी

वक्फ बोर्ड के पत्र में दरगाह कमेटी को वक्फ बोर्ड के नियमों के अनुरूप नहीं गठित किए जाने की बात कही गई है। इस तरह दरगाह कमेटी को नियम विपरीत कहा गया है। डीएम अक्षय त्रिपाठी ने सिटी मजिस्ट्रेट, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को जांच के लिए नामित किया। जांच कमेटी ने रिपोर्ट डीएम को सौंप दी है। बताया जा रहा है कि जांच कमेटी ने दरगाह कमेटी के सदर समेत अन्य सदस्यों व जिम्मेदारों के बयान लिए हैं। उस आधार पर रिपोर्ट डीएम को भेजी गई है।

डीएम बोले- पत्र में गबन और मौजूदा कमेटी की वैधानिकता का जिक्र

डीएम अक्षय त्रिपाठी का कहना है कि वक्फ बोर्ड की ओर से पत्र मिला था जिसके क्रम में जांच करा ली गई है। रिपोर्ट का अवलोकन अभी नहीं किया है। यह जांच रिपोर्ट शासन व वक्फ बोर्ड को भेजी जाएगी। डीएम का कहना है कि पत्र में गबन और मौजूदा कमेटी की वैधानिकता का जिक्र है। उधर, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर वासित अली ने 17 बिंदुओं पर एसआईटी जांच कराए जाने को चिठ्ठी लिखी थी।

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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